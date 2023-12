Falleció Pedro Suárez Vértiz y los últimos mensajes en sus redes sociales: “Vivan como si lo tuvieran todo”

Pedro Suárez Vertiz falleció a los 54 años: todo el Perú llora su muerte El cantante de rock nacional falleció de un infarto el jueves 28 de diciembre en su casa en Miraflores. El intérprete era un activo usuario en sus plataformas digitales.

Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años, este jueves 28 de diciembre, a las 6:55 a.m en su casa de Miraflores y deja un vacío muy grande en los corazones de los peruanos que siempre lo recordarán a través de sus canciones del rock.

El cantante marcó un hito en el rock nacional; se inició con su banda ‘Arena Hash’ en los noventa y luego construyó una gran carrera como solista, pero tuvo que dejar los escenarios al ser diagnosticado con parálisis bulbar, una Enfermedad de la Neurona Motora (ENM) que afecta las neuronas motoras inferiores del tallo cerebral, causando problemas en el habla y dificultad para masticar y tragar.

Y al no poder seguir cantando, se refugió en sus redes sociales donde compartió mensajes, anécdotas y consejos para sus seguidores. Una de sus últimas publicaciones son cuando recuerda los familiares que pasaron Navidad con él y resalta que su esposa, Cinthya Martínez, estuvo en Madrid acompañando a su hija María José que se reunió con la familia de su esposo.

“Esta nochebuena, la pasaré con mi hijo Tomás, mi mamá, mi suegra, mis hermanos, y obvio microbio, Nina Mutal y su hija Zoe. Lo que pasa es que el esposo de mi hija Maria José, tiene a toda su familia en España, pero mi hija no. Entonces, cada vez que se pueda, alguien de mi hogar, viaja a Madrid en navidad. Para acompañar a mi hija. Me hace muy feliz que mi hija Maria José, pase nochebuena, con Cynthia y mi hijo Salvador y se encuentren nuevamente”, explicó en su publicación navideña.

Y luego reflexionó acerca de lo que es para él la felicidad y que la posesión no tiene nada que ver con él. “Sé que hay personas demasiado posesivas con sus cónyuges o hijos. Yo soy cero aprehensivo. Porque mi felicidad es dar, no recibir. Es una suerte y bendición ser así. ¡Feliz navidad para todos!”, terminó.

Pedro Suárez Vértiz: “Vivan como si lo tuvieran todo”

Pero también compartió un mensaje con sus seguidores sobre cuál el verdadero sentido del amor y como la ambición y la inferioridad no lo permite a los seres humanos, amar con libertad.

”El ser humano es el único animal con mala suerte en el amor. Porque hasta el bicho más feo consigue cortejar y reproducirse. Pero el humano no deja nunca que la naturaleza fluya. Siempre corta lo que Dios le sirve, con sus complejos de inferioridad. Su falta de fe en el futuro los arruina. Creo que la ambición humana por el amor y el dinero, impide justamente la lluvia de amor y alimentos que los animales tienen durante toda la vida”, dijo en un inicio.

“Así pues, amigos. Vivan como si lo tuvieran todo y todo les llegará. La ansiedad mata la fe. Y si les gusta alguien, no desesperen, no deseen. Eso bloquea. Solo sean amables, díganle; ‘La vida es larga y yo te caigo bien”, y punto, sigan con lo suyo’”, detalló en su publicación.

Pedro Suárez Vértiz pide no olvidar sus raíces a peruanos que viven en el extranjero

Un día antes de la Noche Buena, Pedro Suárez Vértiz le pidió a sus fanáticos que viven en el extranjero y que tienen hijos peruanos, que no olviden sus raíces y aprovechen en estas fechas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, compartan con sus familiares y conocer su cultura y tradiciones.

“Ya estamos en diciembre, y por navidad llegan muchos peruanos que viven fuera. No descuiden venir todos los años, por favor. Sobre todo quienes tienen hijos nacidos en el exterior, porque a esos hijos -una vez adolescentes- ya no les interesará la patria de sus padres si no se les relacionó con ella desde chicos”, escribió en un inicio.

“Muchos amigos se fueron con el sueño de regresar, hasta que descubrieron, en un abrir y cerrar de ojos, que sus hijos ya eran completamente extranjeros. Por eso, si tienen los recursos, no dejen de traerlos. Que coman, paseen, jueguen con los primos, vayan a la playa, sierra o selva y visiten nuestras maravillas. Muchos amigos míos lo hacen y me parece excelente. Ojo al piojo”terminó.