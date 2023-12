Histografía cocalera

Relatos de cocaleros, futboleros, de llunkerios y otras yerbas.

El caudillo cocalero.

En un lugar del Trópico de la Mancha (nada que ver con Cervantes), cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo que vivía, no un chakra runa, sino un futbolero de los de chutera en casillero, camiseta antigua, burro flaco y perro corredor.

Una olla con algo más mote que carnero; lojro las más noches, duelos y quebrantos los sábados. Pelotazos, chutazos y tirandera a núbiles cholitas más boleo y chicha los domingos.

Asíllego el Evo, a Jefe máximo de los peloteros y luego a punta de bloqueos ascendió a Jilakata de los aguerridos cachetebolos de los seis cocasuyos.

Muy lejos allá, en las alturas de Quirquinchi-landia, quedó el rostro asado desayuno de la mañana y la trompeta de la Banda Imperial, tarea de las noches.

De manos de los Castrochavistas y el Foro de São Paulo, Evo toma el poder del país y tiene la suerte de recibir la mesa servida; grandes reservas de gas certificadas, gasoductos construidos y contratos suscritos que le caen del cielo capitalista, mas una bendición de buenos precios de petróleo y gas.

El gas que el año 2006 estaba en 0.97 dólares en millar de pies cúbicos trepa a 14 dólares por millar de pies cúbicos y el petróleo de 20 dólares el barril llega a 140 y se mantiene durante una década en esos niveles.

Ascensos con la cultura ll’unku.

En el Estado Plurinacional crece rápidamente la cultura ll’unku y el ciudadano cada vez más depende y está subordinado a los intereses, amores y odios del Caudillo y no a un régimen de leyes e Instituciones.

Los políticos del Estado populista cocalero, son patéticamente ll’unkus y algunos dirigentes de la línea masista como parte de sus tareas siguiendo las instrucciones del Gobierno, actúan fieramente contra los opositores y los más astutos se adelantan a los deseos del Cacique e imaginándose lo que este desea, los atacan y los destruyen.

A través de las noticias falsas creamos la realidad que conviene a nuestros intereses.

Desde el Estado Chapareño y usando “mañudamente” los actuales avances de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), los Guerreros Digitales, con apoyo de los Ll’unkus Gubernamentales de La Paz, inducen a poblaciones de baja formación educativa, hacia un Gobierno de la emoción y sumisión al líder carismático.

Un comportamiento que se fundamenta más en el sentir y menos en el conocer y el saber, y como consecuencia se presenta el problema de que la población puede estar bien informada en muchas cuestiones y a pesar de ello no comprenderlas, y, por tanto, al momento de analizar y eventualmente decidir pueden estar completamente equivocados, ya que la información que reciben es normalmente sesgada o mal intencionada.

Una Cita cósmica y celestial; brillante e inspiradora:

“Papá, mamá, no lo abandones al presidente Evo, no lo dejes solo. No lo abandonen, el presidente Evo si tiene apoyo construye colegios, si no tiene apoyo regresarán los gringos, regresarán los vendepatrias, regresarán los asesinos y a las wawas les van a quitar todo y no va a haber destino. Va a haber llanto y el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza para nosotros, no se olviden”. Linera el Qhananchiri.

Qananchiri, es el que ilumina. Similar a Lucifer, que es el portador de la luz. Lo pueden ver en Youtube y Netflix.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com