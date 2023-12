Instalan en El Torno un bloqueo que interrumpe el tráfico en la antigua carretera a Cochabamba

Fuente: Unitel

Vecinos de la localidad de Santa Martha, en el municipio cruceño de El Torno, instalaron un bloqueo para protestar ante la falta de avance por la denuncia que pesa sobre un sujeto de profesión abogado, al que acusan de atropellar a tres personas de manera intencional en medio de una disputa por tierras.

De esta manera, existe un corte en la ruta principal que conecta a los valles cruceños con la ciudad y los movilizados esperan que se instale la audiencia de medidas cautelares contra el abogado.

El bloqueo tomó por sorpresa a camiones, unidades de transporte de pasajeros y vehículos particulares que se mueven a diario por la vía, tema que obligó a las personas a atravesar el bloqueo a pie con bultos y maletas en mano.

Si bien a mediodía se dio un cuarto intermedio, se formó un caos debido a la urgencia de los conductores para no quedar varados en la vía; no obstante, la dirigente vecinal Maribel Velarde manifestó que se garantiza que cada cuatro horas se permitirá que los motorizados puedan transitar para no afectar a sus actividades.