La pugna masista genera caos e incertidumbre en el Órgano Legislativo y el Judicial está al borde de la crisis

El Senado convocó a sesión para esta tarde. Unos asistirán y otros dicen que no porque están en receso.

eju.tv

Baldwin Montero Plaza / La Paz

A días del cierre del año y en puertas de una severa crisis en el Órgano Judicial debido a la conclusión del mandato de sus principales autoridades, la pugna interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) derivó en un escenario de caos e incertidumbre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El presidente del Senado y miembro del ala “evista” del MAS, Andrónico Rodríguez, convocó a plenaria para este miércoles en la tarde, desconociendo el receso legislativo dispuesto por el “arcista” vicepresidente del Estado y presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, quien a su vez tomó la decisión de manera unilateral, pasando por alto la decisión del pleno que no dio curso a la conformación de la comisión de receso.

De esta forma, los legisladores masistas del ala “evista” se alistan para asistir esta tarde a la plenaria del Senado convocada por Rodríguez, mientras los “arcistas” consideran que rige el receso desde el pasado 23 de diciembre, tal como refiere un comunicado emitido por Choquehuanca.

En el caso de los opositores, anticipan también su asistencia a la sesión porque coinciden en que, en este momento, la prioridad de los legisladores tiene que ser resolver el tema del Órgano Judicial, además de otros temas claves pendientes en agenda, como el presupuesto general del Estado 2024 y los ascensos en la Policía y las Fuerzas Armadas.

“David Choquehuanca tiene que ser más democrático, tiene que acatar nuestra Constitución Política del Estado, nuestro país está constituido democráticamente y él no puede ser un dictador, porque la nota que ha emitido es dictadura total, no nos puede obligar a nosotros para que acatemos el receso parlamentario, más al contrario, se ha rechazado, democráticamente se ha dicho no al receso parlamentario y sí al trabajo hasta el 31 de diciembre de este año”, afirmó el senador “evista” del MAS, Pedro Vargas.

Anunció además que en la plenaria del Senado convocada para hoy se planteará que se exija a la Cámara de Diputados que haga lo mismo. “Se ha coordinado para que haya una sesión ordinaria de la Cámara de Senadores para tratar algunos temas pendientes y para exigir a la Cámara de Diputados que haga la sesión como corresponde, porque no hay receso parlamentario”, dijo.

En cambio, el diputado “arcista” Zacarías Laura defendió el receso legislativo dispuesto por Choquehuanca alegando que es una medida dispuesta en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

“Como diputados nacionales deberíamos ser nosotros los primeros que debemos cumplir lo que es la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados. El artículo 53 de la Constitución Política claramente indica que tenemos dos recesos parlamentarios en la gestión y en el reglamento indica que estos recesos son en los meses de julio y junio y en la segunda quincena de diciembre”, argumentó.

El senador Félix Ajpi señaló que iniciar el receso sin la conformación de la comisión especial para este efecto, tal como hizo Choquehuanca, también implica una vulneración a las normativas legislativas y advirtió que “estamos entrando en una especie de estado de anarquía porque no sabemos si hay o no trabajo en el Legislativo” y si rige o no la autoprórroga de mandato de las autoridades judiciales.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lisa Claros opinó que es irresponsable dar prioridad al receso cuando el país atraviesa una crisis judicial consecuencia de la conclusión de mandato de los magistrados y la polémica “autoprórroga” dispuesta por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Bolivia se encuentra inmersa en una crisis judicial, se le ha dado un golpe a la justicia boliviana, se está intentando violar y pisotear la Constitución y por supuesto pues que no vamos a estar pensando en recesos (…) Nos pongamos a trabajar porque Bolivia exige que los parlamentarios trabajemos”, afirmó.

El senador de CC, Luis Seoane, confirmó la asistencia de nueve legisladores de su partido a la plenaria convocada para esta tarde, aunque dijo que uno de ellos, representante de Beni, llegará algo tarde por problemas en su conexión aérea.

En el caso de Creemos, el jefe de bancada en la Cámara baja, Erwin Bazán, dijo que la convocatoria emitida por Rodríguez podría ser sólo una pose, ya que la agenda no incluye ninguno de los temas importantes pendientes de tratamiento en el Legislativo.

“Esto parece ser una pose nada más del senador Andrónico Rodríguez para disimilar que el MAS evade las elecciones judiciales ¿Por qué parece ser una pose para disimilar esa convocatoria? Porque el orden del día con el que ha convocado el senador Andrónico Rodríguez no establece ningún tema de fondo, ni el Presupuesto General del Estado 2024 ni elecciones judiciales”, aseveró.