Las elecciones judiciales no tienen rumbo y ven al menos cinco derechos vulnerados

“Se vulnera el debido proceso y se termina afectando a quienes llevan a cabo procesos judiciales y que terminan en las altas cortes porque sus procesos se ven relegados, vulnerándose los principios, garantías y derechos al debido proceso a una justicia pronta y oportuna”, afirmó Goitia en una entrevista con EL DEBER.

La quinta vulneración es contra el Órgano Judicial. Al no realizarse las elecciones judiciales este año, no tendrá nuevos magistrados electos por voto popular.

La Constitución boliviana establece en sus artículos 182, 188, 194 y 198 que la forma de elección de los magistrados al TSJ, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura y al TCP, se elegirán mediante sufragio universal entre los candidatos propuestos por el Legislativo. Estos mandatos no se cumplirán.

“Con estos proyectos de ley pretenden arrogarse atribuciones que no les competen”, dijo la autoridad a la Red Uno. Añadió que la única entidad que puede coadyuvar para resolver esta crisis es el TCP. Caso contrario se verían otras intenciones del sistema político que, según su visión, pretende dominar la Justicia.

Para el abogado Israel Quino, sí existen intereses políticos, pero no del Legislativo sino del Ejecutivo, que con el poder político que ostenta busca anular electoralmente a su rival más peligroso , el líder cocalero Evo Morales.

“¿Y cuál es su objetivo? Reelegirse. Y con la pretensión de reelegir, eliminar a cualquier adversario político, pero en particular, eliminar electoralmente a Evo Morales. El poder político lo único que quiere es reelegirse y lamentablemente perpetuarse en el poder, porque la sentencia constitucional 084 del año 2017, de la reelección indefinida, hoy en el país sigue vigente”, afirmó el especialista al diario EL DEBER.

En tanto, el abogado Goitia hizo énfasis en que más allá de esta crisis judicial lo más importante es impulsar una reforma constitucional ya que queda demostrado que no funciona la elección judicial por voto popular. “El interinato debería servir para poder elaborar y materializar esa reforma constitucional. No basta poner el parche si no curar la enfermedad”, dijo el experto.

