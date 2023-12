“Les dije que soy vecino pero no entendían, me han querido ahorcar”: el relato del hombre confundido con un ladrón

Fuente: Unitel

Postrado en la cama de un hospital, con dolores en el cuerpo debido a los golpes y a las graves quemaduras que sufrió, así se encuentra Eddy Calcina, que el pasado 17 de noviembre estaba a pocos metros de su casa cuando fue confundido con un ladrón. El hombre sobrevivió al linchamiento; sin embargo, ahora batalla por su vida, para no dejar desamparadas a sus hijas y a su esposa.

“Les he dicho a ellos que soy vecino, que vivía ahí a lado, no más. Nada entendían. Más bien peor, con soga me han agarrado de mi cuello, me han querido ahorcar”, así relata el hombre aquellas agresiones que estuvieron a punto de costarle la vida.

Aquel 17 de noviembre, Eddy estaba regresando a su domicilio tras asistir a una fiesta, cuando fue interceptado por un hombre que le increpó que supuestamente ingresó en su auto con la intención de robar.

“’Ratero’, me han dicho, me han confundido. Pero yo en ningún momento, ni siquiera me he sentado. Yo no he entrado, tal vez me he apoyado porque estaba mareado, pero no, no he entrado”, afirma. Calcina.

Pese a que Calcina reiteraba que no era delincuente y que era vecino de la zona, las agresiones comenzaron. Lo golpearon y quedó tendido en el piso, donde comenzaron a “patearlo por todos lados”.

“Les imploraba por favor no, soy vecino. Nada no hacían caso”, dice Calcina.

El hombre fue rescatado por su esposa, quien salió la mañana del domingo para buscar a sus perros que estaban en la calle. Cuando la mujer lo vio quedó impactada, Calcina estaba amarrado del cuello a un poste, quemado y en medio de un charco de lodo.

Ahora a Calcina le toca luchar por su vida, tiene ganas de recuperarse para sacar adelante su familia. “Por mis dos hijitas y por mi esposa estoy luchando”, señala.

Sobre los agresores, pide que le ayuden por lo menos a pagar los medicamentos, que para continuar con su lucha por sobrevivir y recuperarse.