Ministra Prada sindica a Evo de mentiroso y asegura que es vocero de la derecha

La autoridad asegura que no solo muchas de sus denuncias carecen de veracidad, documentación y respaldo, sino que gran parte son “absolutas mentiras”.

Fuente: eju.tv / Video: DTV

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo que no sólo muchas de las denuncias de Evo Morales carecen de veracidad, documentación y respaldo, sino que gran parte son “absolutas mentiras”. Agregó que el exmandatario, consciente o inconscientemente, es instrumentalizado como el vocero de lo que la derecha pretende.

“Yo sólo voy a poner un ejemplo reciente de una de las mentiras más que ha dicho Evo Morales, señalando que yo hubiese tenido alguna pelea con nuestro presidente por haberle reclamado un cargo. Absolutamente falso. Eso jamás ha sucedido”, afirmó Prada, en entrevista con DTV.

La autoridad agregó que Morales aseguró que el nombramiento de la nueva Canciller se retrasó porque había peleas entre el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. “No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo alguien puede mentir de manera tan descarada”, refirió la ministra de la Presidencia.

Prada sostuvo que no sólo que muchas de las denuncias de Morales carecen de veracidad, documentación y respaldo, sino que gran parte son “absolutas mentiras”. Comentó que en un principio decía que no iban a caer en el juego de replicar, pero decidió responder porque se pasó de una mentira trivial a acusar cosas “bastante complejas”. En ese contexto, la autoridad aseguró no milita en el “instrumento político” para callarse.

La ministra de la Presidencia aseguró que el exmandatario Morales está siendo instrumentalizado, de forma consciente o inconsciente, como el principal vocero de lo que la derecha pretende. “Consciente o inconscientemente está siendo instrumentalizado como el principal vocero de lo que la derecha pretendería (…). Es lamentable, por supuesto, pero es esa la situación en la que hoy nos enfrentamos”, afirmó Prada.