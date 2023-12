Ministro Lima tras las pistas de porqué Zapata fue liberada el mismo día que Evo llegó a La Paz

El ministro de Justicia dijo que los acusados contra Zapata en 2016 no se volvieron a presentar en el proceso sobre un supuesto niño inexistente que se le atribuyó al expresidente Morales.

“Nunca se supo porqué (Gabriela) Zapata fue liberada precisamente ese día (29 de noviembre de 2021), pero cada vez hay más pistas de lo que paso”, manifestó el ministro de Justicia, Iván Lima, en relación al mismo día que el expresidente Evo Morales llegó a La Paz.

El titular de Justicia compartió en su red social X, antes Twitter, un video de Zapata, que sería del mes de julio de 2021, antes de que la mujer abandone la cárcel de Miraflores, donde estuvo recluida por el caso denominado tráfico de influencias ocurrido entre 2011 y 2013.

“Este video supuestamente de julio de 2021, es previo a la salida de Zapata de la cárcel, el día que Evo llegó a La Paz en noviembre de 2021. Nunca se supo porque Zapata fue liberada precisamente ese día, pero cada vez hay más pistas de lo que paso”, sostuvo Lima.

La expareja del expresidente Morales obtuvo su libertad condicional y el juez de ejecución penal dispuso su “libertad inmediata”, en el proceso penal en Ejecución de Sentencia, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa.

Ese 29 de noviembre de 2021, Morales llegó a La Paz liderando una marcha desde Caracollo en respaldo al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, la movilización cobró notoriedad que fue apagada por la noticia de la liberación de Zapata.

Posteriormente, el expresidente acusó al entonces viceministro de Justicia, César Siles, de ser el responsable de la libertad de la mujer. “Ese viceministro ha liberado el día 29 de noviembre (cuando) llegamos (con) la marcha a La Paz a la gente que estaba detenida y que nos hizo tanto daño. No puedo entender”.

La pasada semana Zapata reapareció en juzgados, según la información proporcionada por el ministro Lima en un caso “Nurej: 201611812” iniciado por el apoderado de Evo Morales contra Gabriela Zapata y otros, en 2016. “Los acusadores ya NO SE PRESENTAN y ocasionan la suspensión y demoras en el juicio”.

“La Acusación se presentó porque presentaron a un niño que no era «E.F.M.Z» ante los tribunales. El juicio debe reiniciar el 4 de diciembre a las 16:30 en el Tribunal Cuarto de Sentencia, el nuevo abogado de Zapata es un ex Sub Procurador”, detalló Lima.

Asimismo, dijo que Gabriela Zapata permanentemente envía mensajes alegando la existencia de un acuerdo. Lo reiteramos los temas personales dejan de ser privados cuando se comete delitos, garantizamos siempre un debido proceso a tod@s, pero es inadmisible que pretenda seguir usando indebidamente sus relaciones”.

Contenido del video grabado por Gabriela Zapata

“Un año más que se me retiene en este lugar. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier diferencia yo he vuelto a confiar en su palabra. Evo, confío, pido que se cumplan sus compromisos, que se cumplan sus palabras con hechos concretos sustanciales”.

“Haciendo referencia a aquellos valores supremos que condicionan como la libertad. No tengo porqué pagar sus dicotomías antagónicas, por encima de tus posiciones políticas decide tu alma. Déjame ir”.

