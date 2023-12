Municipios se ven con ‘las manos atadas’ para enfrentar la contaminación en el Titicaca

El vicepresidente de la Asociación de Gobiernos Municipales de La Paz (Agamdepaz), Iván Mamani, manifestó que las alcaldías de la región quieren trabajar en mitigar la contaminación en el Lago Titicaca, pero se ven “atadas de mano” por temas de presupuesto y coordinación.

Fuente: erbol.com.bo

Mamani se pronunció en el marco de un encuentro regional de Agamdepaz, convocado para abordar la situación crítica del lago.

“Cuánto no quisiéramos trabajar los gobiernos municipales en tema de mitigación de la contaminación de nuestro lago Titicaca, pero tenemos las manos atadas, así no tenemos un presupuesto adecuado, no tenemos una dirección”, dijo el también alcalde de Cairoma.

Manifestó que las alcaldías quieren un lago más limpio y menos contaminado, pero les falta recursos para tomar acciones.

Mamani resaltó la importancia de que haya un trabajo coordinado de los municipios con gobernaciones y el Gobierno nacional, para encarar el trabajo de mitigación.

Sin embargo, también planteó que se otorgue mayor libertad a los municipios para encarar este tema, toda vez que son los más cercanos a la población, viven a diario los efectos de la contaminación.