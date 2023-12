Observan que monto de subvención dependerá del precio del petróleo

El valor del crudo en el mercado internacional dependerá de la oferta y demanda, así como de los conflictos bélicos que se libran en oriente.

Fuente: El Diario

Después de fijar el precio del barril de petróleo a 3,71 dólares en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, economistas han puesto la mirada sobre la cifra, pues depende del valor que fija el mercado internacional. Organismos internacionales proyectan que el valor del crudo bordeará los 80 dólares

Para el Gobierno, el precio del crudo en el mercado internacional estará en 71 dólares el barril y en base a ello, elaboró sus presupuestos para la subvención y compra de hidrocarburos, pero los economistas señalan que la cifra puede variar, ya que dependerá de los precios en el mercado internacional.

Por ejemplo, el analista y experto en inversiones, Mauricio Ríos García escribió en X (Twitter) @riosmauricio: El Gobierno presentó un Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 sobre la base del petróleo WTI a $us 71, mientras la Agencia Internacional de Energía lo proyecta a $us 89. Claramente subestiman la cantidad de dinero que habrá que destinar a la subvención de hidrocarburos y más aún a la importación de combustibles.

Mientras tanto, el economista Gonzalo Chávez Álvarez, publicó en X (Twitter) @GonzaloCHavezA: “En 2022, presupuesto estableció una subvención a hidrocarburos de $us 684 millones. En realidad fue $us 1.700 millones. En 2023 se supuso que subsidio = $us 1.091, pero pasó $us 2000 millones. Al año dicen que gastará $us 1.400 millones. ¿A cuánto llegará el subsidio en la práctica?”.

Como se recordará la subvención para alimentos e hidrocarburos se dispuso un monto de 10.503 millones de bolivianos, para el primero la cifra destinada es 700 millones, mientras que para el segundo, el monto alcanza a 9.803 millones.

Entretanto, para la compra de combustibles, como gasolina, diésel, entre otros, la suma asciende a 24.666 millones de bolivianos, en dólares la cifra supera los 3.500 millones.

Escasez

Mientras tanto, la falta de recursos y logística provocan escasez de combustibles en el mercado nacional, algunas estaciones de servicio estuvieron cerradas debido a que no tenían producto para vender.

