Opositores y evistas advierten que Luis Arce gobernará el país por “decretazos”

“Con este simple comunicado se ha interrumpido el procedimiento legislativo que debía seguir el presupuesto, lo que se ve es que van a optar por el decretazo”, afirmó el diputado de CC, Enrique Urquidi.

Fuente: ANF

Ante el anuncio de que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 entrará en vigencia de forma automática a partir del 1 de enero de 2024, el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) y la opositora Comunidad Ciudadana (CC) alertaron que Luis Arce gobernará el país a través de “decretazos” y se pone en riesgo la democracia.

“Con este simple comunicado se ha interrumpido el procedimiento legislativo que debía seguir el presupuesto, lo que se ve es que van a optar por el decretazo. Eso nos da una mala señal y es una alerta peligrosa porque nos muestra cuál va a ser la estrategia del presidente Luis Arce, ‘el decretazo’. Van a comenzar a operar con decretazos es un nefasto precedente para la democracia del país”, afirmó a la ANF el diputado de CC, Enrique Urquidi.

El sábado, la Vicepresidencia emitió un comunicado en el que puso en vigencia el receso parlamentario desde ese mismo día, pese a que el jueves, en sesión del pleno de la Asamblea Legislativa dicha medida fue rechazada. Esa acción dejó abierta la posibilidad de que el PGE 2024 entre en vigencia desde el próximo 1 de enero con el proyecto original que envió el Ejecutivo.

Un día después, el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, anticipó que el Presupuesto estará vigente de forma automática, la próxima semana, tal como señala la Constitución Política del Estado (CPE).

“Nosotros estamos a una semana de terminar la gestión y como dice la Constitución si el proyecto no se aprueba en la Asamblea Legislativa, este presupuesto queda por aprobado. Ellos (los legisladores) tenían la oportunidad de discutir, debatir y enriquecer este presupuesto, pero hubo una línea clara de perjudicar el proyecto de ley”, explicó la autoridad.

En ese sentido, el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, consideró que esas acciones solo se presentaban en los gobiernos neoliberales, que administraban el país a través de decretos. Lamentó que ese proyecto normativo y las propuestas para evitar la prórroga de mandato de los Magistrados hayan quedado truncados en el Legislativo.

“Esa forma de gobierno solo se ha visto en gobiernos neoliberales y de facto, pero ahora se ve en un gobierno democrático, No sabemos cuál es la finalidad de estas acciones, esto muestra que están apoyando a los actuales Magistrados. Además, pretenden perseguir al hermano Evo Morales e inhabilitar su candidatura para las elecciones generales de 2025”, manifestó.

Manoseo del Legislativo

La senadora de CC Cecilia Requena dijo que Choquehuanca está generando otro conflicto porque se está encargando de anular más atribuciones de la Asamblea Legislativa. A la vez, alertó que el MAS está pisoteando la democracia del país.

“El MAS pisotea todo límite democrático a su poder. Por ejemplo, la alteración del Reglamento, en la oscuridad de la última noche en que ejercían los asambleístas de (una) legislatura previa. 2) Suspensión de la capacidad de interpelar a varios ministros, con ayuda del Judicial. El abuso es la norma”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el dirigente afín a Evo Morales aseveró que el parlamento está atado de manos y pies porque no puede fiscalizar al ejecutivo, no puede interpelar a los Ministros de Estado y no se respetan las decisiones que se asumen en sesiones plenarias.

En ese aspecto, Urquidi señaló que el Ejecutivo se ríe de la Asamblea y de las decisiones que se asumen en esa instancia, dijo que el Legislativo es parte importante del sistema democrático del país.

“Les guste o no, la Asamblea Legislativa es el corazón de la democracia porque muchos sectores están representados, sin ella no hay democracia y con el antecedente que está dando el presidente Luis Arce es nefasto, nos está diciendo que se ríe de la Asamblea”, sostuvo.

/EUA//smr