Sector agropecuario concluye el 2023 con un crecimiento del 11% en sector agrícola y del 5% en el pecuario

El sector productivo realizó su evaluación anual destacando los logros obtenidos este 2023, destacando un crecimiento del 11% en el sector agrícola, principalmente por rendimientos favorables que se registraron en las campañas de verano 20233/2023 e invierno de 2023; y del 5% en el pecuario.

Fuente: Prensa CAO

Respecto a la seguridad jurídica, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, señaló que el proceso de saneamiento de tierra en el país alcanza el 92% de avance, de esa cifra los productores medianos y grande solo son dueños del 16% de la tierra. “Eso quiere decir que el otro 84% son reservas naturales, tierras fiscales y, por supuesto, aquellas dotaciones a los colonizadores, ahora llamados interculturales, que han sido, en el último tiempo, protagonistas centrales del avasallamiento de propiedades en producción y de tierras fiscales”, aseveró.

El representante del sector indicó que, pese a que las autoridades señalaron que en último tiempo se han distribuido de forma comunitaria más de 1,7 millones de hectáreas, la superficie cultivada no creció al mismo ritmo, “al contrario, en el último tiempo se desaceleró el crecimiento. ¿Qué producen estas tierras?”.

Por otro lado, sobre la inestabilidad en la provisión de combustible, Farah dijo que el sector agropecuario de Santa Cruz consume el 13% del diésel que se utiliza en el país y a nivel nacional el agro utiliza tan solo el 16%. Estos números evidencian que la incidencia del sector que produce alimentos para toda Bolivia no es tan significativa cuando se habla de importación y distribución del carburante subvencionado.

El presidente de la CAO también lamentó que este y pasados gobiernos opten por las restricciones a las exportaciones y al acceso de tecnología de última generación, como lo son eventos genéticos con semillas mejoradas, con el argumento de proteger a la población y, contradictoriamente, toda la política proteccionista celebra el ingreso al Mercosur. “No le tenemos miedo, pero en la práctica, nos mandan a competir a la pista de carreras en un carretón cuando los otros compiten en un coche modelo 2024”.

Respecto a los factores climáticos adversos, que son más recurrentes en el último tiempo, el representante del sector agropecuario reiteró la necesidad de acceder a tecnología de última generación en maquinaria, equipos, insumos y genética, a los cuales calificó de fundamentales para hacer frente al clima.

Evidenciando la necesidad de contar con las herramientas para hacer frente al clima, señaló que la campaña de verano 2023/2024, donde se cultivan más de 3 millones de hectáreas en todo el territorio nacional, se encuentra demorada y con el riesgo de que en los próximos días se cierre la ventana de siembra para un alto porcentaje de zonas y eso genere dificultades en el abastecimiento de alimentos el 2024.

“Lo bueno se festeja de lo malo se aprende”, dijo el presidente de la CAO a tiempo de reiterar el pedido a las autoridades nacionales. «Extendemos nuestra mano al gobierno y al país, no para pedir, sino como signo de confianza, solos no podemos, pero entre todos saldremos adelante. Santa Cruz y Bolivia toda no se rinden ante la crisis».