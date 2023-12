Supercomputadora que simula el cerebro cobrará vida en 2024

DeepSouth es capaz de emular redes de neuronas a una velocidad asombrosa de 228 billones de operaciones por segundo, lo que la pone a la par con la velocidad estimada a la que el cerebro humano completa sus operaciones.

Fuente: DW

Investigadores de la Universidad Western Sydney en Australia se asociaron con los gigantes tecnológicos Intel y Dell para construir una supercomputadora destinada a simular redes neuronales a escala del cerebro humano.

Dicen que la computadora, denominada DeepSouth, es capaz de emular redes de neuronas activas a una velocidad asombrosa de 228 billones de operaciones sinápticas por segundo, lo que la pone a la par con la velocidad estimada a la que el cerebro humano completa sus operaciones.

El proyecto fue anunciado en el Taller NeuroEng organizado por el Centro Internacional de Sistemas Neuromórficos (ICNS) del oeste de Sídney, un foro para destacadas personalidades en el campo de la neurociencia computacional.

Una vez que esté operativo en abril del próximo año, DeepSouth podría proporcionar a los investigadores una visión sin igual de cómo el cerebro humano procesa la información.

«El progreso en nuestra comprensión de cómo los cerebros computan utilizando neuronas se ve obstaculizado por nuestra incapacidad para simular redes similares a las del cerebro a escala», dijo el director del ICNS y profesor de Western Sydney, André van Schaik, en un comunicado .

A supercomputer called DeepSouth, set to switch on next year, won’t be the most powerful in the world – but its neuromorphic architecture will allow it to mimic a human brain in full 👇https://t.co/YIDTqVxbzC

— New Scientist (@newscientist) December 13, 2023