A una semana del inicio de clases, familias gastan cerca de Bs 1.000 en material escolar en colegios privados

Hasta los galpones de La Tablada, también llegó Mariela, una madre de familia que vive en Los Yungas y que fue atraída por los precios del lugar, pues indica que tiene tres hijos y debe economizar para el dinero pueda rendir y cubrir las tres listas de material escolar.

“Primera vez que hago la compra en La Paz. Como me han dicho que es más económico, me sale más barato, y yo tengo tres hijos, así que tengo que equilibrar el precio para que me alcance”, contó.

Mariela tiene a sus hijos en una unidad educativa pública, por lo que los textos escolares los recibe de la unidad educativa. La madre contó que gastó entre Bs 400 a Bs 500 para los útiles de uno de sus hijos, que se encuentra en el nivel inicial.

Las vendedoras de La Tablada indicaron que no hay mucha afluencia de personas, pues presumen que esto está atribuido a que es final de mes, pero esperan que las ventas incrementen este fin de semana.