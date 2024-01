La BBC admite que las vacunas Covid han provocado un aumento en el número de muertes. La BBC finalmente admitió que las inyecciones de ModRNA de Covid han provocado la muerte de millones de personas en todo el mundo. BBC Bombshell: ‘Millones han muerto por inyecciones de Vacunas ModRNA contra Covid’

En un informe sorprendente, la BBC revela que las inyecciones de ModRNA COVID provocaron el mayor número de muertes excesivas observadas en el Reino Unido en más de medio siglo.

Expose.com( https://expose-news.com/2023/12/14/bbc-exposes-covid-vaccines-part-in-historic-death-spike/ )informa: Sin embargo, los reporteros, impulsados ​​por la ambición y la creencia de que no tendrán que rendir cuentas, tomaron la decisión de ocultar la verdad detrás de por qué hubo tantas muertes en exceso el año pasado.

Lo más probable es que pensaran que la mayoría del público británico sería demasiado flojo para “hacer sus tareas”, por así decirlo.

Pero no contaron con una organización de noticias independiente comprometida a informar los hechos que la corriente principal se niega a verificar su artículo publicado silenciosamente.

Y se ha podido documentar que la fuente de noticias/brazo propagandístico del Gobierno Británico, conocida como la BBC, ampliamente pero definitivamente injustamente confiable, y sus reporteros, han mentido a sabiendas sobre la seguridad de la vacuna y le han mentido a usted.

Todo iba muy bien para la BBC y sus reporteros hasta que decidieron afirmar inequívocamente que de ninguna manera la vacuna ModRNA Covid-19 es responsable de un año récord de muertes. Incluso proporcionaron una “fuente” para probarlo y afirmaron que –

«Las cifras hasta junio de 2022 que analizan las muertes por todas las causas muestran que las personas no vacunadas tenían más probabilidades de morir que las vacunadas». Fuente: BBC News

Luego continuaron afirmando que –

«Si las vacunas estuvieran provocando un exceso de muertes, esperaríamos que fuera al revés». Fuente: BBC News

El problema para BBC News y sus reporteros deshonestos es que The Expose ha estado analizando la fuente de datos en cuestión ( https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween1january2021and31may2022/referencetable06072022accessible.xlsx), que ha sido proporcionada por una institución del gobierno del Reino Unido conocida como la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) durante meses.

Y han revelado que las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes en cada grupo de edad, incluidos los niños, en Inglaterra y Gales eran las m á s bajas entre los no vacunados en algunos grupos de edad ya en 2021, y las m á s bajas entre los no vacunados en todos los grupos de edad en mayo de 2022 .

Por eso, BBC News no sólo ha mentido al público, sino que también ha admitido en blanco y negro que las inyecciones de ModRNA Covid-19 tienen la culpa de que 2022 sea el peor año de muertes en medio siglo al confirmar que “si las vacunas impulsaran el exceso de muertes, esperaríamos que fuera al revés (tasas de mortalidad más altas entre los vacunados)”.

La moraleja de esta historia es, por supuesto, consultar siempre la fuente oficial( https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween1january2021and31may2022/referencetable06072022accessible.xlsx). En concreto ver la tabla 2 en ese link.

Pero eso no es ningún consuelo para las miles de familias en todo el país que todavía están de luto por la pérdida de sus seres queridos mientras sale a la luz la verdad sobre los catastróficos acontecimientos del año pasado.

Y a medida que avanza la investigación sobre el escándalo de la vacuna ModRNA Covid-19, queda claro que las consecuencias de este engaño se sentirán en los años venideros.

La devastación que dejaron las acciones de su Gobierno, las acciones de poderosas instituciones no electas, las acciones de las grandes empresas tecnológicas y las acciones de los principales medios de comunicación es inimaginable.

No puedes confiar en la BBC. Y el gobierno del Reino Unido ha confirmado claramente que las tasas de mortalidad por cada 100.000 personas son m á s altas entre los vacunados en todos los grupos de edad.

Esto significa que las personas que han recibido la vacuna ModRNA Covid-19 tienen mayores posibilidades de morir que la población general debido al intenso daño que puede causar al órgano más vital del cuerpo humano, el corazón, y a la devastadora destrucción que provoca el sistema inmunológico, activado por la persistente expresión de la proteína espiga codificada por las vacunas ModRNA, en muchos tejidos durante periodos de meses a años ( ver en detalle en After peer review, published in The Journal of Infectious Diseases and Therapy. 2023.11:S4,003. https://www.omicsonline.org/open-access-pdfs/long-covid-and-serious-side-reactions-to-mrnabased-vaccines-vsitv-are-mainly-spike-proteininduced-thrombotic-vasculitis.pdf)

Debido a que este no es un incidente aislado que ocurre en el Reino Unido, está ocurriendo en todos los países donde se han administrado las vacunas Pfizer y/o Moderna.

Las cifras oficiales demuestran que en los países de los ‘Cinco Ojos’ y en la mayor parte de Europa se registraron casi 2 millones de muertes adicionales hasta noviembre de 2022 desde el lanzamiento de las inyecciones de ModRNA Covid-19.

Y en Estados Unidos ha habido medio millón de muertes entre adultos jóvenes y niños, lo que ha resultado en un exceso de 118.000 muertes desde que se administraron por primera vez las inyecciones de ModRNA Covid-19 a la población en general.

Otra «mentira piadosa» contada por BBC News en su artículo es que:

No fué hasta Junio que el exceso de muertes realmente empezó a aumentar, justo cuando el número de personas esperando durante horas en carritos en los hospitales ingleses alcanzó niveles normalmente observados en invierno. Fuente: BBC News

Esta mentira fue dicha claramente para que pudieran intentar culpar al aumento del exceso de muertes debido a una crisis en el NHS que afecta los tiempos de espera para el tratamiento, etc.

Pero los datos oficiales de la ONS( https://www.ons.gov.uk/visualisations/dvc2398/fig1/datadownload.xlsx ) y de Public Health Scotland ( https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/_w_e52480d5/session/3965175f89c697c5f16808b87bfd4c54/download/download_chart_data?w=e52480d5 ) en realidad demuestran que el aumento significativo del exceso de muertes comenzó en Abril.

Analizando en detalle los datos( https://www.ons.gov.uk/visualisations/dvc2398/fig1/datadownload.xlsx), el número semanal de muertes durante los últimos ocho meses y se los comparó con el promedio de cinco años de 2015-2019.

El gráfico revela una tendencia inquietante, con un exceso de muertes ocurriendo en todas las semanas excepto dos desde abril de 2022. Resulta que estas dos excepciones coinciden con el Jubileo de Platino y el funeral de la difunta Reina, lo que habría causado retrasos en los registros de defunciones debido al periodo de vacaciones.

Pero incluso teniendo en cuenta estas semanas, los datos muestran un promedio de 1.268 muertes adicionales cada semana.

El siguiente gráfico está tomado del Panel Covid-19 de Public Health Scotland( https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/ ) y muestra el número semanal de muertes en comparación con el promedio de cinco años de 2015-2019:

Debido a que el gráfico no revela la imagen real, descargaron los datos de muertes del Panel Covid-19 de Public Health Scotland, que también puede hacerlo aquí( https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/_w_e52480d5/session/3965175f89c697c5f16808b87bfd4c54/download/download_chart_data?w=e52480d5), y calcularon el número total de muertes entre la semana 16 y la semana 47 de 2022.

Según los datos, hubo 34.316 muertes durante este período en el promedio quinquenal 2015-2019 y 38.611 muertes durante este período en 2022.

Esto significa que Escocia ha sufrido un exceso de 4.264 muertes en comparación con el promedio de cinco años durante las últimas 34 semanas.

El siguiente gráfico muestra el número total de muertes y el exceso de muertes en Inglaterra, Gales y Escocia:

La media quinquenal de muertes en Gran Bretaña durante estos ocho meses asciende a 360.531. Mientras tanto, el número total de muertes en 2022 en Gran Bretaña durante estos ocho meses ascendió a 407.910.

Por tanto, Gran Bretaña sufrió un exceso de 47.379 muertes entre mediados de abril y principios de diciembre de 2022.

Hay varias explicaciones posibles para este resultado.

Es posible que las vacunas ModRNA contra el Covid-19 no se hayan probado adecuadamente antes de su lanzamiento y, por lo tanto, hayan tenido efectos secundarios desconocidos o complicaciones que no se descubrieron hasta después de que se administraron a un gran número de personas.

También es posible que la vacuna ModRNA no se haya fabricado adecuadamente y, por lo tanto, esté contaminada o sea ineficaz para prevenir enfermedades o la muerte.

Independientemente de la causa específica, las implicaciones de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo real son significativas.

Se encontraron datos sobre el exceso de muertes para el 15% de los países del mundo en el sitio web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=104676).

La OCDE alberga datos de países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido y algunos países de Europa.

También se extrajeron datos de EuroMOMO( https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/), que proporciona datos compilados de 28 países de Europa, incluido el Reino Unido, y está más actualizado.

Los datos han sido proporcionados a la OCDE y EuroMOMO por las organizaciones gubernamentales de cada país, como los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. y la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido.

El siguiente gráfico muestra el exceso de muertes en los países de los “Cinco Ojos” (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y EE. UU.) y otros 27 países europeos:

En 2021, Estados Unidos sufrió un exceso de muertes de casi 700.000 y otro exceso de 360.000 muertes hasta el 11 de noviembre de 2022, mientras que Europa tuvo un exceso de muertes de 382.000 en 2021 y 309.000 muertes adicionales hasta noviembre de 2022. Estas cifras no incluyen a Ucrania.

Las cifras de Nueva Zelanda, Australia y Canadá solo cubren hasta la semana 40, la semana 30 y la semana 28 de 2022, respectivamente. El exceso de muertes en estos países no es sólo resultado de la supuesta pandemia de Covid-19 y no ha disminuido desde el lanzamiento de la vacuna ModRNA Covid-19.

El siguiente gráfico muestra el exceso general de muertes en Australia en 2020, 2021 y hasta la semana 30 de 2022:

En Australia, solo hubo 1.303 muertes adicionales en 2020, pero esta cifra aumentó un 747% a 11.042 muertes en 2021 después del lanzamiento de la vacuna ModRNA Covid-19.

A finales de julio de 2022, había 18.973 muertes excedentes en Australia, lo que representa un aumento del 1.356% con respecto a 2020. Se trata de más muertes excedentes en 7 meses que en los dos años anteriores combinados.

La situación es similar en Estados Unidos.

En EE. UU., 1.700 personas más murieron en la semana 38 de 2022 en comparación con la semana 38 de 2020, y 109.000 personas más murieron en la semana 38 de 2021 en comparación con la semana 38 de 2020.

Estas cifras indican que las muertes aumentaron en lugar de disminuir tras el lanzamiento de la vacuna ModRNA Covid-19.

Los dos gráficos siguientes muestran el exceso total de muertes en los “Cinco Ojos” y Europa desde principios de 2021, cuando se lanzó la vacuna Covid-19:

Según los Centros para el Control de Enfermedades y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hasta ahora ha habido más de 1 millón de muertes en exceso en los EE. UU. entre 2021 y 2022.

Las cifras oficiales de EuroMOMO, proporcionadas por 28 países europeos, incluidos el Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, muestran más de 690.000 muertes adicionales en Europa en noviembre de 2022.

Australia, Canadá y Nueva Zelanda también tuvieron un número significativo de exceso de muertes, aunque sus poblaciones generales son más pequeñas.

En total, los llamados de los “Cinco Ojos” y la mayor parte de Europa tuvieron un exceso de muertes de 1.103.592 en 2021 y un exceso de 716.133 muertes en noviembre de 2022.

Esto suma más de 1,8 millones de muertes adicionales desde el lanzamiento de la vacuna ModRNA Covid-19.

Los datos contradicen la narrativa oficial de que la vacuna ModRNA es segura y eficaz y reduciría el número de muertes. Estas cifras por sí solas sugieren que las vacunas ModRNA Covid-19 son la principal causa del exceso de muertes en los paises de los “Cinco Ojos” y Europa.

Pero gracias a la verificación de la fuente original proporcionada por “periodistas” mentirosos que trabajan para la BBC, sabemos que esto está respaldado por datos oficiales del gobierno del Reino Unido publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales.

El informe oficial del gobierno del Reino Unido muestra que las vacunas ModRNA Covid-19 son mortales y matan a miles de personas.

Las cifras se pueden encontrar en un informe titulado «Muertes por estado de vacunación, Inglaterra, del 1 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2022», y se puede acceder a él en el sitio de la ONS aquí y descargarlo aquí( https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween1january2021and31may2022/referencetable06072022accessible.xlsx)

La tabla 2 del informe revela que las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes son m á s bajas entre la poblaci ó n no vacunada en todos los grupos de edad de Inglaterra.

Los datos tambi é n muestran que la brecha entre las tasas de mortalidad de la poblaci ó n vacunada y no vacunada est á aumentando.

En mayo de 2022, el mes m á s reciente con datos disponibles, las poblaciones parcialmente vacunadas, doblemente vacunadas y triplemente vacunadas en Inglaterra ten ían má s probabilidades de morir por cualquier causa que la poblaci ó n no vacunada en todos los grupos de edad.

Esa es la realidad.

Y es todo lo contrario de la afirmación fantástica de BBC News de que “las cifras hasta junio de 2022 que analizan las muertes por todas las causas muestran que las personas no vacunadas tenían más probabilidades de morir que las vacunadas”.

Los siguientes gráficos muestran una visualización de la realidad real y han sido creados utilizando las cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Nacionales:

Debido a que las cifras anteriores están estandarizadas por edades y tasas por 100.000 habitantes, son una prueba indiscutible de que las inyecciones de ModRNA Covid-19 aumentan el riesgo de muerte y están matando personas.

Pero en Estados Unidos ha surgido otra tendencia inquietante.

Casi medio millón de niños y adultos jóvenes en EE. UU. han muerto desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó la autorización de uso de emergencia para las vacunas ModRNA Covid-19, lo que representa un exceso de 118.000 muertes en noviembre de 2022 en comparación con el promedio de 2015-2019.

En 2021, hubo un exceso de 291.461 muertes entre personas de 0 a 44 años en Estados Unidos, una sorprendente cifra de 60.000 más que el año anterior.

Los datos de los CDC se pueden encontrar nuevamente en el sitio web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)( https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=104676).

Este gráfico revela una tendencia preocupante, con un aumento significativo del exceso de muertes en 2021 en comparación con 2020.

Cuando la pandemia de Covid-19 supuestamente azotó a Estados Unidos a principios de 2020, uno podría haber esperado que el exceso de muertes entre niños y adultos jóvenes disminuyera con la introducción de una vacuna.

Sin embargo, las cifras oficiales muestran que el exceso de muertes entre este grupo de edad fue significativamente mayor cada semana en 2021 en comparaci ó n con el año anterior, con la excepci ó n de las semanas 29 y 30.

Luego, en la semana 31, aument ó el exceso de muertes entre niños y adultos j ó venes. Esta tendencia ha continuado hasta 2022, seg ú n datos de los Centros para el Control de Enfermedades.

Estas cifras generan preocupaci ó n y justifican una mayor investigaci ó n, ya que se supon í a que la vacuna ModRNA brindarí a protecci ó n y mitigar el impacto de la pandemia.

Los últimos datos de los CDC revelan una tendencia inquietante entre niños y adultos jóvenes porque según las cifras de la agencia, que cubren hasta la semana 40 de 2022, ha habido un aumento significativo en el exceso de muertes entre este grupo de edad.

Si bien vale la pena señalar que los datos de las últimas semanas están sujetos a cambios, pintan un panorama preocupante del impacto de la vacunación ModRNA Covid-19 en la generación más joven.

Pero, ¿cómo se compara la situación en 2022 con la de años anteriores? Para proporcionar algo de contexto, echemos un vistazo a las cifras de 2020 y 2021.

Según los datos, ha habido un aumento inquietante con respecto al mismo período de tiempo en 2020, con un asombroso exceso de 7.680 muertes adicionales entre este grupo de edad solo en 2022.

Pero no es sólo este año que se ha producido un aumento en el exceso de muertes entre los jóvenes. En 2021, la situación fue aún más grave, con 27.227 muertes adicionales en exceso en la semana 40 después del lanzamiento de la vacuna ModRNA Covid-19 en comparación con el mismo período de tiempo en 2020.

Estas cifras plantean serias dudas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas ModRNA Covid-19. Si hay que creer en la narrativa oficial de que estas vacunas son seguras y eficaces, ¿cómo podemos explicar el aumento de muertes entre niños y adultos jóvenes tanto en 2021 como en 2022?

En conclusión, los datos muestran que el exceso de muertes ha aumentado significativamente en los “Cinco Ojos” y en Europa desde el lanzamiento de la vacunación con ModRNA Covid-19.

Esto incluye un aumento dramático en el exceso de muertes entre niños y adultos jóvenes en los EE. UU. y una brecha cada vez mayor en las tasas de mortalidad entre las poblaciones vacunadas y no vacunadas en Inglaterra.

Involuntariamente gracias a la BBC, ahora sabemos que la culpa en el exceso de muertes desde 2020 hasta 2023, la tiene la vacuna ModRNA COVID.

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD.