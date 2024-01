Camacho: Evo es un cínico, él empezó los ataques contra Santa Cruz

El expresidente dijo que su partido no tiene nada que ver con la crisis en este departamento

Baldwin Montero Plaza / La Paz

El expresidente Evo Morales aseguró ayer que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), no es el responsable de los conflictos políticos que atraviesa Santa Cruz, sino el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. La afirmación molestó al gobernador de ese departamento, Fernando Camacho, quien calificó al jefe masista como “cínico” y le recordó que él comenzó con los ataques a esa región.

“Evo Morales trata de quedar bien con Santa Cruz, cuando fue él quien empezó los ataques a nuestra región, con persecuciones y asesinatos a los cruceños. Sus declaraciones oportunistas y cínicas solo confirman su desubicación y su cinismo”, escribió en la red social X.

Acompañó su mensaje con la captura de una nota periodística en la que se informa sobre las últimas declaraciones de Morales en las que deslindó cualquier responsabilidad sobre la crisis en Santa Cruz y aseguró que fue el Gobierno el que acordó con el vicegobernador cruceño, Mario Aguilera, quitarle la gobernación a Camacho.

“En Santa Cruz (hay) todo un conflicto. Que yo sepa el Gobierno acordó con Aguilera, subgobernador, garantizar la Gobernación al subgobernador. Quiero aclarar: no es el MAS-IPSP, por favor, pueblo cruceño”, sostuvo al referirse al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispone que Aguilera supla a Camacho en el cargo mientras éste se encuentre recluido.

Morales aclaró que no defiende a Camacho, pero aseguró que, tanto el Presidente como el Vicepresidente, quienes dijo que ya no pertenecen a su partido, son los “culpables” de los conflictos en Santa Cruz.

“Lucho Arce, David Choquehuanca ya no son del MAS-IPSP. Legalmente, están inscritos, pero no respetan la parte ideológica, la parte programática, especialmente, la parte de ética. Entonces, son el Lucho y David (los) responsables del conflicto en Santa Cruz, no el MAS-IPSP”, dijo.

No obstante, tanto Arce como Choquehuanca continúan siendo militantes del MAS. El último congreso ordinario realizado en Lauca Ñ no los expulsó, tal como ocurrió con otros militantes de ese partido considerados traidores.

Durante la gestión de Morales se produjo la intervención al Hotel las Américas por un caso de terrorismo, tras lo cual comenzó una cadena de procesos contra líderes cruceños que se habían movilizado contra su Gobierno.