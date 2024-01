Cría cuervos… y por MAS poder te ejecutarán o te bloquearán

A casi 200 años de nuestra fundación, los bolivianos somos testigos de una encarnizada pelea en la cúpula del Movimiento al Socialismo (MAS) en reflejo al popular refrán “cría cuervos y te sacarán los ojos” en alusión a la costumbre de éste ave carnívora de comer cadáveres empezando por los ojos; y para simbolizar la afirmación del escritor peruano, Mario Vargas Llosa, en el sentido que “la política saca a flote lo peor del ser humano”, entre ellos la ingratitud… y la traición pues, “hay puñales en las sonrisas de los hombres, cuando más cercanos, son, mas sangrientos”, describe el escritor más grande de lengua inglesa, William Shakespeare, cuando se refiere a estos temas ingratos.

“En política, querido mío, y vos lo sabéis tan bien como yo, no hay hombres, sino ideas; no sentimientos, sino intereses; en política no se mata a un hombre, sino se allana un obstáculo” dice el escritor francés Alejandro Dumas en frases que se ajustan a la dura lucha que hay entre el actual presidente Luis Arce Catacora con su “hermano del alma” Evo Morales, el exmandatario, a quien acompañara durante 14 años de su mandato

Y aparentemente todo marchaba bien para el Socialismo Siglo XXI de izquierda, pues de la mano de Arce habían derrotado a “la derecha golpista” representada por Jeanine Añez, -que gobernó durante un año- después de la renuncia de Evo Morales, dirigente cocalero del Chapare acusado de fraude en las elecciones del 2019 y de haber forzado un tercer mandato como presidente de Bolivia.

A todas luces parecía que Evo Morales le dijo a Luis Arce, quien fuera su ministro de Finanzas, cuidame la silla por un periodo presidencial de 5 años y después me la devolvés porque quiero volver al poder en el 2025.

Pero, como dice el escritor francés, Alejandro Dumas, “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas” y las diferencias salieron a flote entre Evo Morales y Luis Arce en la recta final.

Desde su reducto, el Chapare, por medio de la radio “Causachun coca” (Viva la coca) usada como su medio de comunicación, Morales empezó a cuestionar la gestión de Arce, desde el pasado de éste en gobiernos “de la derecha”, hasta por qué nos hemos gastado las reservas internacionales y aumentado la deuda interna y externa; y lo mas fuerte, por qué se protege al narcotráfico.

Bolivia llegó a tener $us15.084 millones en el 2014 y a fines del 2023, cerramos con $us2.147 millones, según el Banco Central. Es decir que se gastaron casi 13 mil millones en el periodo de Evo Morales y de Arce Catacora. Y si se trata de narcotráfico, la principal materia prima de la cocaína; en el 2017, cuando Morales era presidente y Arce, ministro de Finanzas, aprobaron una ley que subió de 12 mil hectáreas a 22 mil, el área de producción de coca legal y como nunca, la droga sale en toneladas, desde los mismos aeropuertos inclusive.

La división se acentuó luego del Congreso del MAS, en Lauca Ñ, Chapare, cuando Morales fue proclamado como candidato presidencial, pero ese encuentro fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral y la ejecución final que deja fuera del cuadrilátero electoral a Evo Morales, la dio el Tribunal Constitucional este 29 de diciembre del 2023 cuando emitió la Sentencia 1010/2023, que elimina la reelección presidencial indefinida y que el presidente y vicepresidente solo pueden ejercer dos periodos contínuos o discontinuos.

Asimismo, el gobierno de Arce ha logrado ingresar al Chapare, después de 16 años y ha desmantelado 25 laboratorios móviles de cocaína y ha informado entre líneas que éstas se camuflaban en pozas de Tambaquí, en un mensaje a Evo, que se dedica al criadero de esa variedad de peces, además de haberse destapado denuncias que en esa región cocalera, varios corregidores torturan y extorsionan a los “chulos” (denunciantes) y les piden fuertes sumas de dinero. Y la torta en la cereza es la aparición de 1 millón de dólares que se robaron tres policías de un vehículo que retuvieron; y el gobierno de Arce ha dicho que este proviene del Chapare y está vinculado con el narcotráfico, pero afines a Evo lo han desmentido.

Morales no se ha quedado cruzado de brazos y ha anunciado un bloqueo indefinido de caminos a partir de este lunes 22 de enero, repitiendo la fórmula empleada en el 2003, que terminó con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sanchez de Lozada. Esta vez se bloqueará en contra de las autoridades judiciales que ampliaron su mandato a pesar de haber cumplido el periodo de 6 años de funciones.

Y así… vemos que hay buenos argumentos para una serie de Netflix, con un final abierto, en el que a nosotros, los ciudadanos de pie, nos queda decir ¡!!Dios Salve a Bolivia!!!, en la celebración de este 14 avo año del nacimiento del Estado Plurinacional instaurado durante el gobierno de Evo Morales y Luis Arce, este 22 de enero.

Por Roberto Méndez, Periodista

Fuente: eju.tv