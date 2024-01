Del Castillo asegura que debe cumplirse sentencia del TCP sobre suplencia de Camacho, el incumplimiento implica sanciones

Fuente: ABI

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este jueves que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz debe cumplir con la sentencia constitucional y posesionar al vicegobernador Mario Aguilera como gobernador en suplencia, porque de no hacerlo se exponen a “la sanción correspondiente”.

“Desde mi punto de vista, se debe cumplir la sentencia que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional. He tenido la oportunidad de leer la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional y dice que la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental debe posesionar de manera inmediata al vicegobernador en calidad de gobernador”, explicó Del Castillo, quien es abogado de profesión.

La sentencia 1021/2023-S4 fue emitida el 29 de diciembre de 2023 y, en su parte resolutiva, ordena que el Vicegobernador asuma “inmediatamente la suplencia temporal en el cargo de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz” mientras dure el impedimento de Luis Fernando Camacho Vaca, quien cumple medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz desde diciembre de 2022.

En esa línea, instruye al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, “promover y posesionar la suplencia legal mientras dure el impedimento del Gobernador titular”.

Desde el entorno de Camacho y su alianza Creemos se descartó la posibilidad de cumplir con la sentencia del TCP. Matkovic y la asambleísta Paola Aguirre coincidieron que el TCP no tomó en cuenta la Ley departamental 293 que regula la ausencia temporal del gobernador.

Para Del Castillo, la Constitución Política del Estado establece con claridad “quién hace una interpretación del ordenamiento jurídico nacional vigente”, y enfatizó que “la única instancia llamada por ley es el Tribunal Constitucional, no la Asamblea Departamental, no la Asamblea Nacional, no un consejo municipal”.

“El guardián de la Constitución Política es el Tribunal Constitucional Plurinacional”, insistió y advirtió que la norma prevé las acciones respectivas en caso de incumplimiento

“Las normas están hechas para ser cumplidas y así también la sentencia del Tribunal Constitucional que no requiere un recurso ulterior. La Constitución es clara, la Ley 254 es clara, quien no cumple la sentencia del Tribunal Constitucional tiene una sanción correspondiente”, insistió.

El artículo 18 de la Ley 254 de Procedimiento Constitucional refiere que el “Tribunal Constitucional Plurinacional, a efectos de seguir las acciones civiles o penales derivadas del incumplimiento de sus decisiones, remitirá, respectivamente, los antecedentes a la Procuraduría General del Estado, si corresponde, o al Ministerio Público”.

El vicegobernador ya anticipó el miércoles que si él o el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental no cumplen con la sentencia constitucional, se exponen a ser procesados y enviados a la cárcel.

Aguirre, que responde a Camacho, consideró las palabras de Aguilera como una amenaza y lo acusó de querer concretar un “golpe” en contra del gobernador, en alianza con el Movimiento Al Socialismo.

Del Castillo consideró que “quieren involucrar al Movimiento Al Socialismo en una pelea interna de Creemos”.

“Aquí no tiene nada que ver el Movimiento Al Socialismo, son diferencias políticas e ideológicas que tienen al interior de esta agrupación (Creemos) en el departamento de Santa Cruz, y serán ellos, de manera interna, quienes deben resolver sus conflictos, siempre cumpliendo la normativa legal vigente, cumpliendo la Constitución, el Estatuto departamental, que ha sido aprobado en un referéndum por el pueblo cruceño, y la sentencia del Tribunal Constitucional”, insistió.

Al igual que Del Castillo, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, que no logró concretar un diálogo entre Aguilera y Matkovic, afirmó que el conflicto en la Gobernación es un problema interno de Creemos.

“Las dos personas (Aguilera y Matkovic) están instruidas por la Sentencia Constitucional a solucionar el problema. (…) instamos a los dos accionados a que se encuentre consenso y se solucione el problema. Nosotros damos por finalizada nuestra intervención, entendiendo que este tema es un asunto político interno de un partido político. Nosotros no debemos involucrarnos más en este tema”, aseguró Larach en conferencia de prensa.

