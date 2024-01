“Dios me ayudó y empecé a nadar con una mano”: el testimonio de una mujer que sobrevivió a riada en Tipuani

Fuente: Unitel

UNITEL conversó con la mujer sobreviviente que logró salir del vehículo que fue arrastrado por las aguas del río Tipuani, tras intentar cruzar el puente Cangalli. Este hecho sucedió el martes y dejó dos niños desaparecidos, cuatro personas fallecidas y dos sobrevivientes (una mujer y el chofer).

La mujer contó que en medio del río, el vehículo empezó a hundirse y luego de varios segundos fue arrastrado por la fuerza del caudal.

“Yo estaba al lado derecho (del conductor), estaba en el asiento 2. He sentido que la vagoneta hizo un ruido y yo me imaginé que la vagoneta se subió a una pequeña grada que tiene el puente”, contó la sobreviviente.

Estando sumergido el vehículo en el río, la mujer salió por una de las ventanas delanteras del motorizado logrando salir a flote.

En ese instante, la mujer coge su mochila para sostenerse en el agua y empezó a nadar con una mano hasta llegar a tierra firme y ser auxiliada por varios comunarios que fueron testigos del hecho.

“Yo pienso que Dios me ha ayudado. Yo he salido por la ventana y me entré al agua y como si hubiera tomado un impulsó me botó hacia afuera. Sé nadar, me puse la mochila en mi estómago y empecé a nadar con una mano”, cuenta la mujer tratando de recordar el hecho.

Además, la sobreviviente contó que antes de sumergirse el vehículo, una de las pasajeras empezó a gritar pidiendo auxilio. Esta mujer murió y no corrió la misma suerte ya que estaba en el asiento trasero de la vagoneta.

“La señora que ha fallecido ha gritado. De ahí no me acuerdo bien. El señor que estaba a mi lado no ha salido y también ha fallecido”, dijo.

Debido a las intensas lluvias, el caudal del río se elevó varios metros y cubrió el puente Cangalli, que conecta Tipuani con otras regiones yungueñas.

Luego de dos días del trágico hecho, Bomberos aún no encontró a los dos hermanitos de 4 y 2 años que fueron reportados como desaparecidos. Los dos infantes estaban dentro del motorizado cuando fue arrastrado por el caudal.