Doria Medina critica al BCB por pretender impedir la compra de dólares con discursos «falsos»

“No es necesario que tengamos que estar corriendo detrás del dólar. Prácticamente, el 100% de las operaciones está en moneda nacional”, sostuvo Rojas este pasado lunes.

Fuente: ANF

El empresario y político Samuel Doria Medina criticó que el Banco Central de Bolivia (BCB) pretenda impedir que la población busque dólares con discursos “falsos” y que esa entidad no entiende cómo funcionan los mercados.

“El BCB quiere impedir que las personas busquen dólares con discursos (falsos, además). Esto demuestra que no entiende cómo funcionan los mercados, ni cuál es su rol en la formación de expectativas. La gente precisa de hechos, no de palabras”, escribió el empresario en su red social X.

Las repercusiones se han generado desde que la pasada semana el BCB informó el bajón que han sufrido las Reservas Internacionales Netas (RIN), además porque el presidente del ente emisor, Edwin Rojas, insiste que existe saldo suficiente de divisas en el sistema financiero.

Asimismo, señaló en diferentes entrevistas que un 90 y 100% de las operaciones que se realizan en el país son en moneda boliviana, es decir, en bolivianos, para minimizar la relevancia de la moneda extranjera.

El titular del BCB también se refirió al tema por el surgimiento de un mercado negro donde el dólar se cambia a un mayor precio con relación al tipo de cambio oficial.

Desde el año pasado, en las entidades financieras no hay disposición de dólares, por ejemplo, una persona que tiene cuenta en dólares y quiere retirar sus ahorros en esa moneda, simplemente no puede; si se intenta cambiar bolivianos en dólares, tampoco es posible, las remesas que son enviadas en moneda estadounidense, en Bolivia no se puede retirar en esa misma moneda.

Sin embargo, las autoridades y especialmente el presidente del BCB atribuyó la escasez a un supuesto problema “especulativo”, asimismo, admitió la existencia de iliquidez, aunque también señaló que el tema estaba siendo superado.

/ANF/