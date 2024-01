El MAS tiene legisladores que no son militantes y el 90 % de ellos se inscribió en 2018

El MAS, el partido que llegó por primera vez al poder en 2006, tiene 204 legisladores, incluyendo suplentes; uninominales, plurinominales, supraestatales e Indígena Originario Campesino (IOC). De todos ellos, 35 no son militantes, otros dos no figuran en el Padrón Electoral y hay una diputada que es militante de UCS, pero fue electa por el MAS.

EL DEBER realizó una revisión de la militancia de los legisladores electos en 2020, cuando en el escena política no había ni arcistas ni evistas. Sin embargo, ambas facciones accedieron al parlamento por una sola sigla. Los legisladores aludidos justificaron sus casos y también perdieron los estribos por eludir el problema.

El senador suplente de Santa Cruz William Torrez Tordoya es uno de los que no figura como militante del MAS. EL DEBER contactó al legislador para consultarle este dato y explicó que él es militante de la izquierda desde hace muchos años. “La militancia tiene dos formas de presentarse, en términos formales y en términos no formales, los formales son estar en un libro, pero más allá esta la militancia ideológica y yo soy un militante ideológico del MAS”, explicó el senador afín a Evo Morales ante la inquietud.

La primera diputada plurinominal por Santa Cruz, Estefanía Morales, tampoco figura en el sistema Yo Participo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como militante del MAS. Este medio insistió en las llamadas al número de celular de la diputada y envió mensajes solicitando una entrevista, las mismas que no fueron atendidas hasta el cierre de este reportaje el viernes 19 de enero.

“Usted no conoce mi trayectoria para decirme que no soy militante, estoy en una reunión”, afirmó enérgica la legisladora y en seguida cortó la llamada.

La diputada uninominal Juana Fanny Mamani Rivera tiene otro problema. Ella no figura en el Padrón Electoral, aunque para participar en una elección es un requisito indispensable tener registro, incluso para emitir el voto.

La diputada explicó que ella presentó todos sus documentos y que hubo una confusión porque su número de carnet apareció con un duplicado y le añadieron una clave y por eso no figuraba en al Padrón Electoral.

“Yo soy militante del MAS desde 2002; no sé por qué el Tribunal Electoral me puso el 2018, tengo mis documentos, estoy registrada pero figura el 2018 yo tengo mis papeles desde 2002”, insistió la diputada paceña a EL DEBER.

La senadora y exministra de Justicia Virginia Velasco Condori también figura como no militante en el sistema del TSE, aunque ella insiste en que es parte del MAS desde 1999, pese a que ese partido recién participó con esa sigla a partir de las elecciones de 2002.

En el registro Yo Participo, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, figura como militante del MAS desde el 14 de agosto de 2018. Pero su suplente, Casilda Cuellar Mendoza, no figura con ningún registro.

De los legisladores que fueron relevados de las listas tampoco están sus datos, es el caso del senador Leonardo Loza, quien reemplazó a Evo Morales como primer candidato por Cochabamba. Loza fue cambiado a último momento, por tanto, las listas entregadas al TSE no fueron actualizadas desde 2020.

Evo Morales no fue el único caso. El actual embajador ante las Naciones Unidas, Diego Pary, era candidato a primer senador por Potosí y luego que fuera observado fue reemplazado por Hilarión Mamani, quien en ese momento era dirigente del Conamaq. El legislador figura hoy como minero.

La mayoría de los reemplazos se produjo en los escaños IOC. Un total de 24 candidatos de distintos departamentos fueron cambiados por la dirigencia que presentó los documentos. Sus nombres figuran en las listas del MAS, pero en la nómina de electos ya figuran otros nombres y no se supo en qué momento cambiaron las listas de candidatos.

No es el caso de los legisladores de su bancada, quienes en su mayoría se registraron antes de que sea promulgada la Ley de Organizaciones Políticas. La revisión permitió verificar que el registro ante el TSE fue en el periodo en el que esta ley estaba en discusión en la Asamblea Legislativa, finalmente la ley fue promulgada el 1 de septiembre de 2018.

Según los datos recabados desde Yo Participo, son 35 asambleístas que no son militantes, de los cuales 14 son titulares y 21 suplentes. Ellos no figuran en las listas del masismo. Son 13 senadores en total que no están registrados como militantes, mientras que el resto -22- están en Diputados.