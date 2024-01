Esta web te sugiere cada día uno de los «1001 discos que hay que escuchar antes de morir» para reproducirlo en Spotify

Con un nuevo año conocí 1001albumsgenerator, una web que cada nos sugiere aleatoriamente la escucha de un álbum de la lista del famoso libro ‘1001 discos que hay que escuchar antes de morir‘. Si bien no nos llevará a música realmente desconocida para las masas, sí que puede engrosar mucho la cultura musical de quien la use.

El funcionamiento de 1001albumsgenerator es muy simple, pero a la vez interesante. Al usar la web, se nos pedirá un nombre, que será el de nuestra lista de discos recomendados, por lo que he creado la mía. Al hacerlo, generamos una URL en la que cada día se me propondrán nuevas discos, y en la que la gente con la que comparta podrá ver valoraciones y más.

27 TRUCOS de SPOTIFY – ¡Controla toda tu MÚSICA como nadie!

La web nos da la portada del disco en cuestión, el artista o grupo, el año de lanzamiento del trabajo, y un enlace a Spotify y otro a Wikipedia para que conozcamos su historia. Hoy, por ejemplo, me ha propuesto ‘Born In The U.S.A.’ de Bruce Springsteen. Aquí el enlace de Wikipedia.

En el momento en que queramos, podemos compartir en redes sociales la recomendación, así como escribir unas palabras sobre qué nos ha parecido el disco, que se guardarán en el historial de nuestra URL. Además, existe un apartado de estadísticas globales del servicio, que ya va por 8.301.372 votos, con una media de 3.41/5. Podemos ver que los álbumes más votados son los siguientes:



Ningún álbum de esta lista es desconocido, pero nunca es tarde para darles una oportunidad si aún no los conoces. Ningún álbum de esta lista es desconocido, pero nunca es tarde para darles una oportunidad si aún no los conoces.

Como vemos, no hay sorpresas en la lista plagada de clásicos. Por otra parte, entre los peor votados, están estos:





Como decíamos, no se trata de un servicio de descubrimiento per se, y probablemente para ese fin haya mejores servicios y webs, pero si entre tus propósitos para 2024 está el de escuchar música variada, esta web puede ser una gran aliada.

En Genbeta | El terrible 2023 de Spotify no se acaba: 1.500 nuevos trabajadores van fuera en la tercera ola de despidos del año