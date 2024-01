Evo Morales insiste en que está habilitado y que su candidatura no está en debate

El jefe masista dijo que hay un plan para confundir a la militancia de su partido

Baldwin Montero Plaza/ La Paz

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales insistió este lunes en que su candidatura a la Presidencia en las elecciones generales de 2025 está garantizada y fuera de debate. Dijo que las versiones que señalan lo contrario sólo buscan confundir a la militancia de su partido para que elija otras opciones.

Hizo esta aseveración por segundo día consecutivo, ayer en su programa en Radio Kausachun Coca y hoy durante un discurso en el Ampliado Ordinario de la Central Palmar Pampa, en el Trópico de Cochabamba, en respuesta a varios constitucionalistas y políticos de la oposición que coincidieron en que no podrá volver a postular a la Presidencia tras la vigencia de la Sentencia Constitucional 1010/2023 que dispone que nadie podrá ocupar ese cargo por dos veces continuas o discontinuas.

“Legalmente, constitucionalmente, estamos habilitados para ser candidato a Presidente. Eso no está en debate, sólo nos quieren confundir”, sentenció frente a sus seguidores, a quienes explicó que la citada sentencia no dispone su inhabilitación, además que fue emitida por un asunto referido a la libertad de expresión y no en relación directa a su situación. Anunció que se elaboran cartillas explicativas sobre ello.

Ciertamente la referida sentencia constitucional no dispone la inhabilitación de Morales ni de ningún otro candidato para los comicios de 2025, pero establece que la reelección indefinida no es un derecho humano tal como interpretó Morales en su afán de prorrogarse en el poder y, además, que “el presidente y el vicepresidente en Bolivia solo pueden ejercer su mandato por dos periodos continuos o discontinuos”.

En el caso de Morales, ejerció el cargo en tres oportunidades, lo que en interpretación de los opositores y algunos constitucionalistas deja en claro que ya no es posible que vuelva a postularse una vez más.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) evitó referirse en este momento a este asunto y anunció que se pronunciará sobre la habilitación o no de la candidatura de Morales cuando comience el proceso electoral y se active la fase de inscripción de candidatos.