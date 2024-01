Fijan juicio contra Zapata para el 30 de enero y piden que Evo sea ‘testigo número uno’

El juicio contra Gabriela Zapata, por el delito de trata y tráfico, fue fijado para iniciar el próximo martes el 30 de enero. En ese proceso, se investiga el presunto intento de suplantar al hijo del expresidente Evo Morales con otro niño.

En este caso, Zapata y otras personas que allegadas suyas han sido acusadas formalmente por la Fiscalía, a denuncia del expresidente Morales.

El abogado Manolo Rojas, defensa de Pilar Guzmán (quien se presentaba como tía de Zapata) y su familia, informó que se ha solicitado el testimonio de Evo Morales como “testigo número uno” para el descargo de la parte acusada.

“Una vez iniciado el juicio, nosotros a momento ya oportuno hemos pedido que Juan Evo Morales Ayma sea nuestro testigo número uno, nuestro testigo clave en descargo”, afirmó.

Señaló que si Morales no se presenta a declarar en el juicio, se pedirá la emisión de una orden de aprehensión para que sea llevado a prestar su versión.

Según el abogado, Evo Morales pasa de denunciante a testigo porque debe explicar presuntas contradicciones respecto a su hijo. Recordó que, según el exmandatario, el niño nunca existió, pero después emprendió la denuncia como si hubiese suplantado a ese hijo.

“No puede quedar pues en la total incertidumbre”, dijo el jurista, aunque aclaró que no se pretende especular con la existencia o no de un menor de edad, sino establecer aspectos que no pueden quedarse en la nebulosa.

Informó que entre otros testigos propuestos se encuentra el exvicepresidente Álvaro García Linera, además de otras personas allegadas que también han hecho referencia sobre la existencia o no de este niño.

En noviembre y diciembre ya se suspendieron las audiencias de juicio contra Zapata y el resto de los acusados.

Además de Zapata, están acusados Pilar Guzmán y familiares suyos.

El abogado lamentó que con este caso, Guzmán haya estado privada de libertad y que también sus allegados fuero perjudicados en sus carreras laborales.