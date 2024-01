Haz tu vida más fácil con estas 11 formas de usar ChatGPT en el día a día

Tener ChatGPT al alcance de todo el mundo y además gratis (si usas ChatGPT 3.5 o GPT-4 con Bing) no solo se traduce en que puedas trastear para descubrir su potencial, si no que también puedes (y deberías) incorporarlo en tu rutinas de trabajo. Hay quienes temen que la inteligencia artificial les quite el trabajo, pero la realidad es que se trata de una herramienta poderosa que se puede convertir en tu mejor aliado profesional, siempre y cuando sepas sacarle partido. Aquí te damos un montón de buenas ideas.

Eso sí, antes de nada queremos recordarte que las respuestas de ChatGPT no son completamente fiables, por lo que en caso de duda, mejor tomarse su tiempo para verificarlas.

Que redacte mensajes por ti

Tienes una idea en la cabeza: que tu superior te tenga en cuenta para un ascenso y no sabes muy bien cómo abordarlo, o simplemente no quieres invertir tiempo en hacerlo. También en el otro lado: quizás tengas que elaborar un mensaje para comunicar a alguien que su candidatura queda fuera del proceso de selección. ChatGPT coge tu orden y la envuelve en un lenguaje adecuado para esa conversación.

Que te sugiera plantillas

Quizás el documento quieras escribirlo tú, pero te falte darle forma, encontrar la estructura perfecta que se adecúe a lo que necesitas, por ejemplo para redactar un informe o para tu currículum.

Que corrija tu estilo

Uno de los aspectos más sorprendentes de ChatGPT es su habilidad con el lenguaje. Así, puede prepararte un soneto, escribirte como Gloria Fuertes o adaptar un texto para que sea apto para peques o simplificarlo para que sea de lectura fácil.

Es capaz de escribirlo de forma autónoma, pero también puedes emplearlo para pasarle tu escrito y que se obre la magia. Cada persona tiene su estilo de escribir: su uso inadecuado de los signos de puntuación; el amor por las frases cortas o por el contrario, rebuscadamente largas; las composiciones confusas…esta herramienta les da una vuelta. Allá tú.



Que te ayude con las hojas de cálculo

Excel (y por extensión, el resto de hojas de cálculo) es mucho más que preparar un horario empleando colores y fuentes, pero hay quien desconoce el potencial de las fórmulas y las tablas dinámicas. La forma más rápida de recordar la estructura o descubrir fórmulas nuevas es pedírselas a ChatGPT.

Desata tu creatividad

¿Siempre has querido escribir un guion pero no sabes por dónde empezar? Quizás quieras componer canciones pero necesites una mano en su estructura, quieras aprender técnicas para dar pinceladas o convertirte en alguien que domina el arte de hacer rosquillas.

Tu tutorial a medida

Es ley de vida que no siempre sepamos afrontar lo que tenemos por delante. Puede ser algo tan mundano como cambiar una rueda o preparar un arroz con cosas y no tener claras las proporciones o algo más importante como saber qué puedes deducirte de tu declaración de la renta. Sí, puedes googlearlo, pero cada persona tiene sus características particulares.

Recuerda que más que «escupirle» una pregunta para recibir respuesta inmediata, con ChatGPT hay margen para mantener una conversación en la que es capaz de entender el contexto y matizar.

Empezar un nuevo hobbie

Si alguna vez te has planteado iniciar una actividad, ChatGPT puede ser tu Cicerón. Ten en cuenta que cuanto más concreta sea tu pregunta, mejor será la respuesta. Por ejemplo, si quieres preguntarle por qué pala de pádel comprarte si vas a iniciarte en este deporte, es mejor preguntar ¿qué pala de principiante es mejor comprar? que ¿qué pala de padel comprar?

Te ayuda a programar y encontrar fallos

Aunque prohibido en StackOverflow por esa capacidad envenenada de ofrecer código que parece correcto pero que luego no funciona (algo que debes tener en mente para revisarlo línea a línea), sí que puede serte útil para darte una idea sobre cómo picar algo o directamente, que le escribas tu programa y te encuentre fallos o le de una vuelta para que quede mejor.

Preguntas personales

Por increíble que parezca, ChatGPT también puede darte orientaciones generales sobre la salud física y mental. Eso sí, no va a sustituir a profesionales de la medicina ni a un diagnóstico que estas personas realicen, pero al menos puede servirte como señal de alarma.

Sugerencias de cine, literatura, juegos

¿Cuántas veces me habré sentado delante de la tele con media hora larga de tiempo y la he desperdiciado rebuscando en Netflix, HBO Max y otros servicios similares en busca de una serie que me guste?

No vuelvas a perder el tiempo: ChatGPT puede hacerte las mejores recomendaciones. Recuerda la precisión en la pregunta para mejores resultados, bastante por encima de las recomendaciones que suelen sugerir estas plataformas de streaming.

Juegos a la carta

Todo un clásico: desempolvas el Trivial, lo montas y comienzas a jugar. Las preguntas son demasiado difíciles o están desfasadas. No pasa nada, ChatGPT puede generarte una batería de preguntas del tema que tú quieras.

