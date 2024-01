Horóscopo del 16 de enero: predicciones de Josie

ARIES: 20 MAR – 19 ABR.: Para evitar mayores problemas con tu pareja optarás por alejarte de esa persona que está haciendo crecer sus celos y los está separando, hoy primará tu romance. Tu actitud frívola no te servirá de nada, cambia de lo contrario tus compañeros no te apoyarán.

TAURO: 20 ABR – 20 MAY.: La oportunidad llegará hoy, tu pareja accederá a dialogar contigo y después de una larga explicación de tu parte te otorgará una última oportunidad, no la desaproveches. En lo laboral todo marchará sin ningún inconveniente.

GÉMINIS: 21 MAY – 21 JUN.: Hoy percibirás que lo que le falta a tu romance no es amor sino un poco más de confianza y diálogo, habla con esa persona porque se siente algo confundida con tu actitud. Aclararás algunas diferencias con tus superiores y el trabajo será más armonioso.

CÁNCER: 22 JUN – 21 JUL.: No olvides que lo más importante es el amor que existe con esa persona, hoy alguien tratará de traer abajo lo que has logrado sentimentalmente, no lo permitas. Tu salud no es muy buena una visita al doctor será necesaria.