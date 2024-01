Instagram y Facebook fortalecen la protección de mensajes para adolescentes

En un esfuerzo por proporcionar experiencias en línea apropiadas para la edad de los adolescentes y aumentar el control parental, y presionados por la legislación de diversos países, Instagram y Facebook están implementando medidas más estrictas en la configuración de mensajes para adolescentes. Estas medidas tienen como objetivo proteger a los adolescentes de contactos no deseados y garantizar que sus interacciones en línea sean seguras y seguras.

Configuración de mensajes predeterminada para adolescentes

Una de las principales novedades es la configuración predeterminada de mensajes para adolescentes. A partir de ahora, los adolescentes menores de 16 años (o menores de 18 en ciertos países) no podrán recibir mensajes directos (DMs) de personas a las que no sigan o con las que no estén conectados en la plataforma. Esto incluye mensajes tanto de adultos como de otros adolescentes. Este cambio tiene como objetivo proporcionar un entorno más seguro para los adolescentes al reducir el riesgo de contactos y conversaciones no deseadas con personas desconocidas.

Esta modificación garantiza que los adolescentes solo puedan recibir mensajes o ser agregados a chats grupales por personas a las que ya sigan o estén conectados, brindando una mayor confianza a los adolescentes y sus padres en cuanto a la seguridad de sus DMs. Es importante destacar que los adolescentes en cuentas supervisadas requerirán la aprobación de sus padres para modificar esta configuración.

Además, se aplicarán cambios similares en la configuración predeterminada de mensajes en Messenger para usuarios menores de 16 años (o menores de 18 en ciertos países), donde solo recibirán mensajes de amigos de Facebook o personas con las que estén conectados a través de contactos telefónicos.

Protección mejorada de imágenes

Junto con las configuraciones de mensajes más estrictas, Instagram y Facebook planean introducir una nueva función destinada a proteger a los adolescentes de imágenes no deseadas y potencialmente inapropiadas en sus mensajes de personas con las que ya están conectados. Esta función también desalentará a los adolescentes a enviar este tipo de imágenes. Más detalles sobre esta función se revelarán más adelante en el año. Es importante destacar que esta función funcionará incluso en chats cifrados, fortaleciendo aún más las medidas de seguridad.

Supervisión y aprobación parental

Los esfuerzos por garantizar un entorno en línea más seguro para los adolescentes se extienden a la supervisión parental. Instagram introdujo herramientas de supervisión parental en marzo de 2022 y las ha seguido mejorando. Estas herramientas permiten a los padres establecer límites de tiempo, programar descansos, monitorear bloqueos y acciones de informe, y recibir notificaciones sobre cambios en la configuración realizados por sus hijos.

Ahora, los padres que utilizan las herramientas de supervisión tendrán la capacidad de aprobar o denegar las solicitudes de sus hijos para modificar las configuraciones de seguridad y privacidad predeterminadas. Por ejemplo, si un adolescente bajo supervisión intenta cambiar su cuenta de privada a pública, ajustar la configuración de Contenido Sensible de «Menos» a «Estándar» o, ahora, intenta cambiar la configuración de DM para recibir mensajes de personas a las que no sigan o no estén conectados, sus padres recibirán una notificación para aprobar o denegar la solicitud.

Esta nueva función tiene como objetivo facilitar las conversaciones fuera de línea entre padres e hijos, fomentando la comunicación abierta y la toma de decisiones sobre la seguridad y la privacidad en línea. Larry Magid, CEO de ConnectSafely, enfatizó la importancia de empoderar a los padres con estas herramientas al tiempo que se respeta la privacidad y la comunicación de los adolescentes con amigos y familiares.

Las configuraciones de mensajes predeterminadas y las herramientas de supervisión parental mejoradas trabajan juntas para asegurar que los adolescentes tengan experiencias apropiadas para su edad, involucrando a los padres en su viaje en línea, promoviendo la seguridad en línea y respetando los límites de privacidad.