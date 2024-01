La oferta de sábalo cada vez es menor en el río Pilcomayo

Según datos de Pilcomayo.Net, en Villa Montes, el control de la actividad pesquera se rige por dos períodos claramente establecidos: la temporada de pesca, que abarca de abril a septiembre, y el período de veda, que comprende de septiembre a abril. Ambos periodos están sujetos a supervisión en la zona baja y a mediciones biométricas. Este año, destaca que las primeras lluvias han llegado a la región, generando expectativas positivas para una temporada de pesca exitosa.

El sábalo experimenta escasez en la región, resultando en un aumento de su precio , que actualmente supera los Bs 15. En cuanto al surubí, su valor actual es de Bs 40, y durante la temporada de pesca, su precio no desciende por debajo de los Bs 30-35. Las pescaderías suelen obtener estos peces de la comunidad Weenhayek, la cual no los comercializa en grandes cantidades. Por otro lado, el pacú ya no se encuentra naturalmente en el río Pilcomayo, habiéndose convertido en una especie criada en cautiverio para consumo, con un costo variable entre Bs 33-35 por kilo.

“Ya no hay sábalo. Los weenhayek me traen algunos que pescan, pero no es mucho. Se está optando por los criaderos de peces, como es el pacú”, manifestó Don Tomás Rivero, más conocido por ser el dueño del restaurante-pescadería La Cabaña de Don Tomás.

¿Qué pasa con el río?

El Pilcomayo experimenta un aumento en el uso del agua en diversos sectores, especialmente en Argentina y Paraguay, donde la agricultura a escala industrial canaliza sus aguas, reduciendo su volumen y afectando la pesca. Aunque se registró un aumento momentáneo de tres metros en Villa Montes, la falta de precipitaciones prolongadas genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de este repunte.

La fluctuación rápida del agua, que sube en uno o dos días y luego desciende, no permite una recarga suficiente para conectar el cauce principal del río con los bañados en Argentina y Paraguay.

“El río debería tener una pausa ambiental, una pausa ecológica, donde 2-3 años no se haga pesca comercial, sino podamos generar solamente pesca de subsistencia. O sea, que los pueblos indígenas que, tradicionalmente, siempre han pescado puedan mantener en ellos la pesca de subsistencia, juntamente con la población criolla- mestiza; que pesquen para alimentarse y para su familia, no para comercio” recomendó la bióloga Ludmila Pizarro, quién sostiene que pescar a nivel comercial ataca directamente a los peces y no deja que se repueble nuevamente el stock de cardúmenes del río Pilcomayo.