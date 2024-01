Murió David Soul, uno de los protagonistas de la popular serie “Starsky & Hutch”

El deceso lo confirmó su esposa Helen Snell. Interpretó al detective Kenneth “Hutch” Hutchinson junto a Paul Michael Glaser, “Starsky”. Tenía 80 años

Fuente: infobae.com David Soul, recordado actor estadounidense y protagonista de la icónica serie televisiva "Starsky & Hutch", murió a la edad de 80 años, según confirmó su esposa Helen Snell. Soul, quien ganó fama mundial por su interpretación del Detective Kenneth "Hutch" Hutchinson, murió el pasado jueves rodeado de su familia.





Snell, esposa del actor, expresó sentir un profundo dolor tras la pérdida, recordando a Soul no solo como un gran actor, sino también como un hombre de familia. La noticia ha conmocionado tanto a los seguidores de la serie como a la comunidad artística a la que Soul dedicó gran parte de su vida.

“David Soul, querido esposo, padre, abuelo y hermano, falleció ayer tras una valiente batalla por la vida en compañía de su familia. Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, su risa y su pasión por la vida serán recordadas por las muchas vidas que ha tocado”, dijo la mujer.

El legado de Soul se encuentra indeleblemente vinculado a la serie “Starsky & Hutch”, transmitida entre 1975 y 1979, donde se destacó como parte del dúo de detectives que cautivó a las audiencias con su mezcla de acción y camaradería. Su personificación de Hutchinson al lado de Paul Michael Glaser, quien interpretó a Starsky, creó uno de los pares más memorables de la televisión de los años setenta.

Los actores David Soul y Paul Michael Glaser, estrellas de la serie ‘Starsky And Hutch’ durante el rodaje en 1977 (Getty Images) Los actores David Soul y Paul Michael Glaser, estrellas de la serie ‘Starsky And Hutch’ durante el rodaje en 1977 (Getty Images)

En el espectáculo televisivo, Soul y Glaser representaron a dos detectives con métodos poco convencionales pero efectivos para combatir el crimen en las calles ficticias de Bay City, California. La serie no solo gozó de gran popularidad durante su emisión original, sino que también generó una subsecuente base de fans gracias a las repeticiones y adaptaciones. David Soul, con su carisma y habilidad actoral, fue una pieza clave en este éxito duradero.

“Starsky & Hutch” marcó un hito en la carrera de Soul, pero su trabajo no se limitó a este papel. A pesar de que se convirtió en un rostro familiar para los televidentes de la época, también gozó de una carrera diversa en la actuación que incluyó tanto teatro como cine. No obstante, fue el personaje de Hutch el que le otorgó una notoriedad especial y le aseguró un lugar destacado dentro de la historia de la televisión.

Otra escena de ‘Starsky and Hutch,’ entre los actores Paul Michael Glaser y David Soul en 1977 (Photo by Frank Edwards/Fotos International/Getty Images) Otra escena de ‘Starsky and Hutch,’ entre los actores Paul Michael Glaser y David Soul en 1977 (Photo by Frank Edwards/Fotos International/Getty Images)

El impacto cultural de “Starsky & Hutch” se extiende más allá de la nostalgia, ya que introdujo elementos que serían adoptados por numerosas series de acción y drama policial en las siguientes décadas. La química entre Starsky y Hutch, la mezcla de humor y tensión, junto con la emblemática banda sonora y el inolvidable Gran Torino rojo con la franja blanca, conformaron una fórmula que persiste en la cultura popular.

Soul y Glaser, emblemáticos protagonistas de la serie “Starsky & Hutch”, retomaron sus icónicos papeles en el remake de 2004, protagonizado por Ben Stiller y Owen Wilson. En un guiño a la obra original que los catapultó a la fama, Soul y Glaser participaron en la nueva versión, ofreciendo un puente generacional entre los seguidores de la serie de los años setenta y las nuevas audiencias del siglo XXI.

Antes de consolidarse como ídolos televisivos, Soul había hecho méritos con su actuación en otras producciones, como “Here Come The Brides”, “Magnum Force” y “The Yellow Rose”. Su versatilidad para encarnar diversos personajes lo posicionó como un referente en la pantalla chica.

No solo su carrera actoral le otorgó fama a Soul, sino también su incursión en la música. Con el sencillo “Don’t Give Up on Us”, demostró que su talento iba más allá de la actuación, tocando la cima de las listas de éxitos musicales y marcando un hito como una de las canciones más destacadas de la época.

David Soul en febrero de 2012 en Burbank, California (Getty Images) David Soul en febrero de 2012 en Burbank, California (Getty Images)

La muerte de Soul supone una pérdida significativa en el mundo del entretenimiento. Su deceso no solamente cierra un capítulo importante de la era dorada de la televisión, sino que también deja un hueco en el corazón de aquellos que crecieron siguiendo sus aventuras cada semana. Los mensajes de condolencia y los tributos no han tardado en inundar las redes sociales y plataformas de comunicación, reflejando el afecto y el respeto que se le tenía al actor.

En este momento de luto, la familia solicitó privacidad mientras lidian con esta pérdida irreparable. Se espera que en los próximos días se ofrezcan detalles adicionales respecto a las honras fúnebres y la manera en que se conmemorará la vida y carrera de Soul.