Notas y cuentos del Oriente en épocas de antes

“En las épocas de antes la meta era vivir bien con austeridad y simplicidad, lo que implicaba cambiar el “bien-tener” con el “bien-estar”, es decir calidad de consumo más que cantidad. Esto en un planeta finito y con recursos limitados, implica avanzar hacia el acrecimiento y la sencillez”. Peluche el Filósofo.

En esas épocas de antes, Santa Cruz de la Sierra era un pequeño pueblo lejos de todas partes. Su población el año 1.950 alcanzaba apenas a los 42.746 habitantes; el año 2.023 es de 2.251.627. Como veinte veces más.

Feminismo al modo tradicional en la época de mis abuelos y bisabuelos.

El accionar de las mujeres en los tiempos de antes, allá por los años cincuenta, cuando se vivía en las Estancias y Chacos. Una vida aislada y rural, en la que se criaban vacas, caballos, chanchos y gallinas y otros animales más. En el chaco había maíz, arroz, yuca, plátanos, caña de azúcar, guineos, zapallos, joco y otras hiervas.



Las Estancias donde también se practicaba el tejido y las artesanías; tenían todo lo necesario para vivir y eran prácticamente autosuficientes gracias al trabajo cotidiano y donde el Patrón era la autoridad que se encargaba de organizar a los mosos y planificar y controlar los trabajos.



Cuando el Patrón viajaba por negocios a otros lugares, viajes que duraban a veces bastante tiempo, quedaba a cargo de toda la Patrona, quien se encargaba de controlar los trabajos con apoyo del Capataz y además buscarle solución a los problemas de los mosos ya sean estos familiares y los de salud para lo cual llamaba a un curandero.



En muchas Estancias la Patrona en las tardes enseñaba a los niños a leer, escribir y las cuatro operaciones aritméticas.

Educación en los pueblos cruceños, hace un Siglo.

En la escuela urbana (con asistencia en la mañana y la tarde) los maestros gozaban de total autoridad y respeto, no solo en la escuela sino en la sociedad.



Se practicaba la técnica educativa Pipieta, dedicación, esfuerzo, respeto y colaepeji.

Se escribían a mano; los cuadernos en borrador, con lápiz y los en limpio, con pluma y tinta en tintero.



Se aprendía a dibujar, tomar apuntes, a realizar cálculo mental, buscar en el diccionario, leer cuentos y relatos de aventuras, hacer muchos trabajos manuales.

La familia era estable y la madre, como ama de casa en el hogar, constituía el eje vertebrador de toda la vida familiar.

Cálculo matemático, midiendo nuestra distancia hasta donde cae el rayo.

La gente del campo se informaba por los relatos de los viajeros que pasaban por la Estancia. Alguno de estos expedicionarios enseño como calcular la distancia a donde cae el rayo durante las tormentas y así protegerse: Se empieza a contar desde el momento que se ve el relámpago, hasta que se escucha el ruido del trueno. Se divide entre tres y se tiene la distancia en kilómetros. Haciéndolo varias veces sabemos si la tormenta se acerca o aleja.

El mensaje de una madre, de tiempos previos a la cultura del buenismo.

“Yo soy responsable de resolver mi vida y mis problemas y no de los de ustedes. Cada uno se ha formado y educado y ahora tiene todos los recursos necesarios para resolver su propia vida. Yo solo puedo darles mi consejo si acaso me lo piden y de ustedes depende seguirlo o no tanto.



Así que, de hoy en adelante dejo de ser: el costal de sus culpas, el receptáculo de sus responsabilidades, la lavandera de sus remordimientos, y de sus faltas, el muro de sus lamentos, la depositaria de sus deberes. En fin, un instrumento para resolver sus problemas o para cumplir con sus responsabilidades personales.

Por tanto, a partir de ahora los declaro a todos: Adultos independientes y autosuficientes”.

Habla oriental

Aunque todos los humanos somos mestizos, en el oriente boliviano se tiene una particular clasificación de los niveles de mestizaje, entre español con indígena o negro. Ahora con los masistas se adicionó una última categoría:

Español con indígena amazónico. Camba.

Español con indígena andino. Cholo.

Español con negro africano. Mulato.

Cholo masista con indígena andino. Intercultural.

