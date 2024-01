¿Qué es Wi-Fi Direct y de qué manera podemos usarlo?

El uso de cables como medio para transferir todo tipo de información está quedando cada vez más en el pasado. Gracias a las nuevas tecnologías y funciones disponibles, se pueden transferir archivos sin necesidad de conectar nada.

Aquí es donde entra Wi-Fi Direct. Se trata de una tecnología inalámbrica diseñada especialmente para crear una comunicación directa entre varios dispositivos, siendo una actividad bastante útil para compartir archivos entre equipos sin necesidad de conectar ni un solo cable entre sí. Así funciona.

Puede considerarse una alternativa a lo que algunos años atrás conocíamos como Bluetooth, la diferencia entre ambas tecnologías es que con Wi-fi direct es que el cambio de archivos se realiza con una mayor velocidad, pero también tiene sus puntos débiles.

Cómo funciona Wi-Fi Direct

Tiene un funcionamiento bastante sencillo que cualquiera de vosotros puede utilizar, solamente tendremos que asegurarnos que el smartphone al cual queramos enviar los archivos se encuentre en un radio muy cercano a nuestro móvil.

De esta manera, podremos enviar invitaciones a las demás personas a ser receptores de nuestros archivos y viceversa. Cabe resaltar, que esta función ha estado disponible en Android desde el inicio de sus días, pero por el lado de los móviles Apple esta misma función existe, pero con otros nombres como AirDrop y AirPlay desde iOS 7.

Esto quiere decir que si queremos usarla esta actividad por Apple, lo podremos hacer por medio de cualquiera de estas dos funciones. Aunque, por otro lado, si deseamos hacerlo desde un smartphone Android tendremos que ir a los ajustes e ir al apartado de Wi-Fi, luego pulsaremos sobre la opción oculta que lleva por nombre Wi-Fi direct para activarla en vuestro móvil y automáticamente ver a las demás personas que tengan activada esta función para compartir los archivos.

Pero si en vuestro móvil Android, nos topamos con algún tipo de error, o simplemente no encontramos la función y en el peor de los casos que el equipo no cuente con la misma, podremos recurrir a alguna aplicación de terceros para hacer esto posible, una de las más usadas es Send Anywhere. La cual podremos encontrar de forma gratuita en la Play Store.

Los usos que le puedes dar a Wi-Fi Direct

Su principal función tanto en móviles Android y smartphones Apple es tener la capacidad de enviar archivos de gran tamaño a otros equipos sin necesidad de estar conectado a una red Wi-fi y datos móviles. Además, tienen la capacidad de compartir los archivos a una velocidad bastante rápida.

Incluso una de sus funciones más llamativas es la capacidad de enviar los archivos a una impresora y lograr descargarlos de manera rápida sin necesidad de enviarlos por correo electrónico como tradicionalmente se hace el proceso.

Ojo, hay que tener presente que la impresora debe ser compatible tanto con Wi-fi direct o AirDrop o AirPlay. Logrando también esto una forma natural sin conectar claves a vuestros dispositivos. Por otro lado, existe el uso clásico de esta herramienta y la misma consta de acercar la cámara de vuestro móvil a la cámara de fotografías y la misma se conectará de manera automática por medio del chip NFC, y de esta manera podremos enviar imágenes de la cámara al móvil por medio de Wi-Fi direct.