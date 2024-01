«Subí al micro, perdí el conocimiento y me robaron», denunció un pasajero

Un pasajero que tomó un micro de la línea 16 en el Palacio de Justicia, denunció que sufrió el robo de su mochila, indicó que en su interior tenía una laptop, un disco duro, documentos y un teléfono celular. Asegura que perdió el conocimiento y al despertar ya no tenía sus pertenencias.

El ciudadano asegura que fue víctima de robo. ¿El delincuente? Se desconoce quién sería el ‘pillo’ que habría procedido a sustraerle sus pertenencias de valor, pero el presunto hecho delictivo ocurrió a mediodía.

«Tome la línea 16 cerca al mediodía del Palacio de Justicia y mi destino era Alto San Pedro, en el transcurso de ese recorrido perdí el conocimiento, no recuerdo qué es lo que ha pasado y no estaba mi mochila (…) Me dolía la cabeza y el cuerpo, como si me hubieran golpeado, pido que se investigue este hecho y se sancione al chofer» , declaró el pasajero.

Luego de lo ocurrido se dirigió hasta oficinas de la línea, el chofer del micro tenía la mochila y se la devuelve, todas sus cosas estaban revueltas y no se encontraba su teléfono celular.

«Esto es raro para mí, en mi micro tuvo un percance no sé si será enfermo o que tendrá (…) Un pasajero me pasa su mochila y me dijo llévelo porque este señor está mal, agarré esa mochila y la puse a la vista, me dice que tenía un celular, yo no sé nada de su teléfono, estoy aquí porque no tengo nada que ver con lo ocurrido», declaró con chofer.