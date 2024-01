Suplencia en la Gobernación no figura en la agenda de la Asamblea Legislativa cruceña de este viernes

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz tiene programadas dos sesiones ordinarias para este viernes , pero en el orden del día no figura el tema de la suplencia temporal en la Gobernación de Santa Cruz, la cual fue ordenada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de una sentencia.

Desde el oficialismo cruceño, comandando por la alianza Creemos, con excepción del vicepresidente del Parlamento cruceño, Óscar Feeney, quien de manera personal señaló que debe haber un análisis de los juristas de la Asamblea para ver la determinación que tomará Matkovic, a quien la sentencia ordena hacer la gestión para que el vicegobernador Mario Aguilera asuma gobernador.

Feeney adelantó que se actuará conforme a Ley y señaló que si la Ley faculta apelaciones puede ser una vía, pero la premisa es hacer respetar el voto de la población que eligió a Luis Fernando Camacho como su gobernador.

Entretanto, desde la bancada del masismo, la asambleísta Raquel Valencia señaló que esperan que se pueda cambiar el orden del día, advirtiendo que se tiene un plazo de 24 horas para cumplir con lo establecido por la justicia, si no el caso será remitido al Ministerio Público.

No obstante, Martín Camacho, abogado defensor del gobernador, señaló que si bien se da un plazo de 24 horas para que remita al Ministerio Público el caso si es que no se acata el fallo, la sentencia del TCP no habla de fechas para proceder con este cometido que es una urgencia para el masismo.