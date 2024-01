Titular de Impuestos rechaza marcha de gremiales y amenaza con investigar patrimonio de dirigentes

El dirigente Siñani dijo no tener miedo a las investigaciones que le realicen desde Impuestos y la UIF, pero también pidió que se investigue al presidente del SIN.

Mario Cazón, presidente de Impuestos Nacionales. Foto: ABI

La Paz, Bolivia, 17 de enero de 2024 (ANF).- El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, rechazó la marcha de los gremiales de El Alto y adelantó que, junto a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), investigará el patrimonio de los dirigentes de ese sector.

“Rechazamos estas amenazas de marchas, como dicen, a partir del 22 (de enero), si nuestro presidente no los recibe. En todo caso, como Impuestos Nacionales, (no) vamos a recibir a la gente que defrauda, a gente que no está pagando impuestos en este momento, ni un centavo. Más bien, vamos a hacer las investigaciones correspondientes como Impuestos Nacionales y vamos a pedir a otras instancias, como la UIF, por ejemplo, para ver qué actividad realiza y de dónde tiene recursos económicos este señor Antonio Siñani y, por supuesto, estos otros dirigentes Jesús Cahuana, César Gonzales, Edgar Álvarez, que no tributan al Estado boliviano y lo único que hacen es, de manera irresponsable, convocar a marchas que no corresponden”, dijo el presidente de Impuestos en Fides.

En respuesta, los gremiales liderados por Toño Siñani se declararon en estado de emergencia y denunciaron amedrentamiento para impedir que puedan ejercer su derecho a la protesta.

El dirigente gremial Toño Siñani dijo esta mañana que el martes ejecutarán una marcha en Cochabamba y luego inaugurarán un ampliado nacional para definir medidas a asumir.

“Nos están amenazando, nos están queriendo acallar, a la familia gremial. De esa manera, los nueve departamentos están muy molestos y el día martes se definirán medidas a asumir medidas a nivel nacional”, indicó el dirigente.

Siñani dijo no tener miedo a las investigaciones que le realicen desde Impuestos y la UIF, pero también pidió que se investigue al presidente del SIN.

SIN: Supuesto dirigente gremial Toño Siñani nunca sacó NIT y no paga impuestos al Estado boliviano