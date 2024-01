Transporte pesado advierte con no pagar impuestos si no se levantan los bloqueos en carreteras

Fuente: erbol.com.bo

Los afiliados a la Cámara Boliviana de Transporte Pesado no pagarán los impuestos si es que hasta este viernes no se levantan los puntos de bloqueo que atraviesa el país, advirtió el presidente de este sector, Héctor Montecinos.

El dirigente expresó su preocupación por la situación que atraviesan los centenares de conductores que se encuentran parados en las carreteras, sin la posibilidad de llegar a sus destinos, y con pérdidas económicas día que pasa.

“Ya está decidido, el voto resolutivo de la Cámara Boliviana ha sido claro, si hasta el día de mañana no abren los bloqueos las autoridades pertinentes y no le ponen actitudes a aquellos señores que están bloqueando, lamentablemente el transporte pesado nacional e internacional no va a pagar tema impositivo”, advirtió Montecinos en entrevista con el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

Recordó que en el pasado año atravesaron más de 160 días de bloqueo en diferentes momentos y ahora en el primer mes del año ya atraviesan varias jornadas de perjuicio.

“Lamentablemente, de dónde vamos a generar la economía, de dónde vamos a generar el flujo (de dinero) para cada transportista si estamos parados ya 10 días del 2024, es muy complicada esta situación”, lamentó.

Los bloqueos de carreteras son protagonizados por organizaciones sociales “evistas” que demandan la renuncia de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de elecciones judiciales. //agc