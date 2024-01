“Trató de moverse, pero lo sujetamos”: El relato de uno de los testigos de la muerte del soldado

La declaración de los testigos por la muerte del soldado en San Matías, aseguran que se trató de una tortura.

Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

Salió a la luz la declaración de uno de los testigos de la muerte del soldado E. Veizaga, que perdió la vida en el regimiento militar de San Matías, uno de sus camaradas dijo que se trató de una tortura.

“Vi que uno de mis camaradas lo pateó en la quijada y el sargento empezó a echarla agua en su cara tapada por la polera, desesperándose el soldado Veizaga trató de moverse, pero nosotros lo sujetamos, primero le echó tres baldes de agua y luego le echó como 10 baldes”, dice parte de la declaración de uno de los soldados.

Según la declaración, poco después la victima empezó a convulsionar y no podía soltarse de sus camaradas quienes habrían recibido la orden de agarrarlo.

“En ese tiempo convulsionó y grito como unas tres veces, él gritaba diciendo ‘he cambiado he cambiado’, (…) tocó el clarín y yo quería irme, pero el sargento me decía agárralo bien, ahí noté que estaba agonizando, y como tocó el clarín yo me levanté y agarré mi morral para irme a desayunar”, añade el relato.

Poco después el soldado que relata lo ocurrido se retiró y cuando volvió a ver a su camarada, ya estaba en el piso y trataban de reanimarlo.

“Pasé por la fila y pude ver que el sargento García se subió sobre mi camarada Edwin Veizaga a la altura de su abdomen, e impulsándose con fuerza sobre su abdomen bajó y dijo, ¿quién sabe técnicas de re reanimación porque no puede respetar? se está ahogando”, continua la declaración.

El Sargento acusado por la muerte del soldado Veizaga, se sometió a un procedimiento abreviado y recibió una sentencia de 20 años de cárcel.