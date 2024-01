Viceministra asegura que la “Política de austeridad” data de 2021 y que permitió un ahorro de Bs 1.000 millones por año

El analista político Franklin Pareja opinó que las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno son prácticamente simbólicas.

Baldwin Montero Plaza / La Paz

La viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Camelia Delboy, aseguró ayer que la “Política de austeridad” que aplica el Gobierno data de 2021 y que permitió un ahorro al Estado de Bs 1.000 millones por año. No obstante, no precisó el monto global de la partida presupuestaria de la que se logró ese ahorro.

Hizo la explicación en respuesta a la lluvia de críticas que recibió el anuncio público respecto a la aplicación de esta política, difundida el martes por el Ministerio de Economía.

“Evidentemente representa un porcentaje no representativo porque no estamos atacando todas las partidas. Lo que quisiera aclarar es que nosotros estamos dejando esta decisión a las entidades para que puedan optimizar su gasto en las partidas o en los gastos que sí se puedan hacer, sin afectar su funcionamiento a la calidad y al servicio que prestan a la sociedad”, explicó en entrevista con la red UNO

Cuando fue consultada sobre la cifra global del presupuesto del que se ahorra millones por año, dijo que no la tenía disponible en ese momento, pero aseguró que “sí representa 1.000 millones que hemos ido ahorrando desde 2021. Aproximadamente es el 0,.5% que va a establecer de un ahorro acumulado, eso nos va a permitir”.

Luego de que se conoció el comunicado sobre la Política de austeridad, que instruye que las dependencias públicas ajusten sus gastos en asuntos como viáticos o la contratación de publicidad, varios analistas y actores políticos señalaron que la medida es de maquillaje y que no será decisiva para enfrentar la crisis económica.

“¿De verdad piensan que creeremos que hacen un esfuerzo de austeridad cortando viáticos, pasajes y papel? ¿Después de anunciar que el PGE gastará casi el 90% del PIB? ¿Después de acumular 11 años consecutivos de déficit fiscal? Hay que ser caraepalo…”, comentó, por ejemplo, el economista Antonio Saravia.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, también opinó que las medidas no son de fondo. “Las medidas de austeridad que adoptó el Gobierno no llegan ni al 2% del Presupuesto. Lo grueso del Estado está en el 60% que es gasto corriente. Proponemos que un 50% de estos recursos vaya a las regiones y a los emprendedores y el otro 50% para el Estado”, dijo.

“La austeridad es buena, pero la mejor fórmula para que no falte plata, 1ro es NO ROBAR. Reducir pasajes, viáticos etc. es simbólico. NO ROBAR sería el principio de un verdadero cambio. Izquierdas y derechas son lo mismo, siempre quisieron el poder para robar. La revolución es moral”, escribió en su cuenta en la red social X.