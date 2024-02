Alerta ansiolíticos: el peligro de generar dependencia

Son medicamentos derivados de la benzodiazepina que brindan relajación y calma física instantánea, pero pueden crear rápidamente adicción, provocar agresividad y falta de juicio, según los expertos

Fuente: infobae.com

Desde hace algún tiempo los ansiolíticos y las drogas benzodiacepinas que los involucran, están bajo la lupa por los médicos y científicos. Se trata de medicamentos llamados psicotrópicos y sintéticos que se usan en medicina para tratar problemas como: trastornos de ansiedad, estrés o insomnio.

Su fórmula química es C15H12N2O y se trata de un agente depresor del sistema nervioso que actúa de una forma más selectiva que otros fármacos barbitúricos.

Pero la ciencia ya ha identificado que este tipo de ansiolítico no es inocuo a la salud. Su uso crónico y prolongado tiene consecuencias y la primera es un aumento del riesgo de mortalidad en un 21 por ciento, según datos presentados el año pasado por expertos en el XXIX congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

El medicamento realiza su función sobre el sistema límbico, involucrado en el control de las emociones y el estado de la conducta, actuando así como depresores del sistema nervioso central, dando una sensación de tranquilidad similar al de algunas drogas. Por ello solo deben ser prescritas por un profesional de la medicina.

Concretamente, es un medicamento usado para tratar problemas de ansiedad, estrés, insomnio, contracturas musculares y convulsiones epilépticas. Pero que tomado de manera continua -durante más de tres meses- provoca debilidad muscular, problemas de coordinación motora y alteraciones en la memoria.

“La medicación puede ser útil al inicio de la terapia, especialmente si alguien tiene dificultades hasta el punto de afectar su capacidad para participar en el tratamiento. Pero los ansiolíticos pertenecen a una categoría diferente. Las benzos amplifican un neurotransmisor conocido como GABA, que actúa para inhibir la actividad neuronal y reducir las sensaciones estresantes. No es de extrañar que tanto pacientes como amigos me digan que las benzodiazepinas les ayudan a calmar sus cuerpos y mentes para poder conciliar el sueño rápidamente”, explicó la doctora Jenny Taitz psicóloga clínica y profesora clínica asistente de psiquiatría en la Universidad de California, en Los Ángeles, en un ensayo de su nuevo libro “Stress Resets: How to Soothe Your Body and Mind in Minutes”, publicado esta semana.

Una dosis no indicada o una sobredosis de estas pastillas podría causar serios efectos en el organismo, hasta la muerte.

“El problema es que cuando empiezas a tomar una benzo, el cerebro reduce su producción natural de GABA, lo que significa que la disminución gradual del medicamento puede provocar síntomas de ansiedad aún peores, junto con síntomas de abstinencia extremadamente desagradables. He visto a muchos de mis pacientes volverse dependientes de las benzos y luego tener que desintoxicarse, una experiencia que les provoca sudoración, dolores de cabeza, dolores musculares, insomnio, irritabilidad y náuseas. El uso excesivo de benzo también puede provocar agresividad y falta de juicio, y aumentar el riesgo de demencia a largo plazo”, subrayó la especialista.

Y agregó: “Tomar un sedante consiste en escapar de esas sensaciones y emociones, cuando en realidad lo que necesitamos aprender es a aceptarlas. Es casi una dolorosa paradoja que en los momentos en que más necesitamos pensar, este medicamento embota la capacidad de ser astuto”.

Es que las benzodiacepinas se recetan habitualmente para reducir los niveles de ansiedad, pero ocurre con frecuencia que se consumen durante mucho más tiempo de lo que el tratamiento con estos fármacos aconseja.