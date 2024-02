ChatGPT ayuda a charlar con 5000 mujeres en Tinder, hasta que encontró al amor de su vida

La historia de Aleksandr Zhadan y cómo utilizó ChatGPT para conversar con 5,000 mujeres en Tinder antes de conocer a su esposa es, sin duda, un tema fascinante y bastante contemporáneo. Este caso pone de manifiesto la creciente intersección entre la inteligencia artificial y las relaciones humanas, un tema que he abordado en diversas ocasiones en WWWhatsnew. Pero, ¿qué significa esto para el futuro del romance y la autenticidad de las relaciones iniciadas a través de la tecnología?

He leído la noticia en Gizmodo y me he quedado a cuadros. Es cierto que Zhadan no es el primero en experimentar con herramientas tecnológicas para optimizar su vida amorosa, pero su enfoque destaca por la escala y la sofisticación. Al programar ChatGPT para filtrar perfiles según sus preferencias y manejar las primeras etapas de la comunicación, Zhadan pudo dedicar su tiempo y atención a las interacciones que realmente importaban. Este proceso es un testimonio de la habilidad técnica de Zhadan y un ejemplo claro de cómo la personalización y la eficiencia pueden coexistir en el ámbito del romance digital.

Cómo usó ChatGPT para concretar citas

Después de terminar una relación en 2021, decidió usar Tinder para buscar pareja en Moscú. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el proceso era tedioso y poco fructífero. Fue entonces cuando tuvo la idea de utilizar OpenAI’s GPT-2 como asistente de citas, programándolo para conversar con mujeres en Tinder según sus preferencias personales. A lo largo del tiempo, y con actualizaciones a versiones más avanzadas de ChatGPT, el programa se volvió más eficaz en la comunicación, incluso llegando a organizar citas.

El asistente digital de Zhadan interactuó con 5,239 mujeres, concretando más de 100 citas y, finalmente, ayudándole a conocer a Karina Vyalshakaeva. Aunque al principio de su relación, Karina estuvo hablando con ChatGPT sin saberlo, la pareja logró establecer una conexión genuina que trascendió la tecnología, llevándolos a vivir juntos y posteriormente a comprometerse.

Pensando sobre el tema de la interacción entre hombres y máquinas

La anécdota de Zhadan llegando a una cita sin los chocolates y flores prometidos por su asistente digital destaca una preocupación vital: la desconexión entre las interacciones mediadas por IA y las expectativas en la vida real. Esta historia ilustra la importancia de mantener una coherencia entre lo que prometen nuestras versiones digitales y nuestras acciones reales, un balance delicado que todo usuario de tecnología debe manejar.

Por otro lado, la aceptación de Karina Vyalshakaeva sobre el uso inicial de ChatGPT en su relación con Zhadan plantea preguntas importantes sobre la personalización y la autenticidad en las relaciones iniciadas o mediadas por IA. Su perspectiva refuerza la idea de que, mientras la herramienta se use de manera transparente y con objetivos claros, su empleo puede ser válido y útil. Este punto de vista es crucial para entender cómo las herramientas de IA pueden servir de complemento, y no de reemplazo, a las interacciones humanas genuinas.

La reflexión de Damona Hoffman sobre la eficiencia en el proceso de citas y cómo herramientas como ChatGPT pueden acelerar el paso de la interacción virtual a la conexión real resalta un potencial beneficio de estas tecnologías. Optimizar la búsqueda de pareja sin comprometer la profundidad de la conexión parece ser una dirección prometedora.

La historia de Zhadan y Vyalshakaeva no es solo un cuento de amor moderno, sino también un caso de estudio sobre las posibilidades y limitaciones de la tecnología en el ámbito personal. Mientras avanzamos hacia un futuro cada vez más digitalizado, historias como esta nos recuerdan la importancia de mantener la humanidad en nuestras interacciones, independientemente de la tecnología que utilicemos.

En WWWhatsnew, hemos visto cómo la tecnología transforma todos los aspectos de nuestra vida, y el amor no es una excepción. Este caso es un claro ejemplo de cómo la innovación puede ser una herramienta poderosa para alcanzar objetivos personales, siempre que se maneje con cuidado, ética y un enfoque en la autenticidad de las conexiones humanas.