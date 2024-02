Criptoactivos: ¿Qué son y cómo funcionan?

El otro día hice un video sobre las diferencias entre la devaluación y la inflación, y mi case de un foodtrack llamado El Changarro, me dijo que había visto mi video, pero que no sabía como protegerse de los efectos de la devaluación o inflación, así que después de comprar mis deliciosos tacos y quesadillas le prometí hacer otro video donde explicara como proteger su patrimonio.

Dicho y hecho, hice otro video y básicamente expliqué que en tiempos de crisis si tienes ahorros lo recomendable es buscar un refugio y que existen básicamente tres opciones: el oro; aunque cada vez es más difícil comprar o guardar oro, los ladrillos; es decir, invertir en bienes raíces, el problema es que no todos tienen los suficientes recursos para comprar un terreno, una casa o un vehículo, y finalmente los criptoactitvos.

Una vez colgado mi otro video, una amiga periodista que también me había preguntado lo mismo que mi case, después de ver el segundo video me escribió diciendo “Ok, más claro. Esperaré lo de los criptoactivos. Aunque eso suena más inseguro”. Así que decidí no solamente hacer otro video, sino escribir este artículo para intentar explicar qué son los criptoactivos y tratar de disipar esa sensación de inseguridad.

Comencemos diciendo que un criptoactivo, es un activo digital, en vez de un activo que lo puedas tocar, es un código en tu computadora o tu teléfono celular, que está encriptado y, por lo tanto, es imposible de falsificarlo o duplicarlo y se caracteriza por ser anónimo, pero que dado que se almacena electrónicamente puede transferirse utilizando tecnología de libro mayor distribuido o una similar.

Los criptoactivos pueden no tener un activo u otro valor tangible que los respalde, por lo que tienen un carácter especulativo y se basan en la demanda y la confianza de los consumidores. Por este motivo, sufren oscilaciones repentinas y extremas, con precios que pueden bajar y subir rápidamente en breves períodos.

Los criptoactivos abarcan una gama amplia de activos digitales, que incluyen tanto criptomonedas como otros tókenes, diseñados para funcionar como un medio de intercambio seguro utilizando criptografía para garantizar transacciones seguras y controlar la creación de nuevas unidades.

Las criptomonedas son dinero digital que operan independientemente de una autoridad central, como un banco o un gobierno, y las más populares son Bitcoin, Ethereum y Tether (dólar digital), que normalmente son descentralizadas y están respaldadas en tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras y transparentes.

La tecnología blockchain proporciona un alto nivel de seguridad al registrar todas las transacciones de forma inmutable y transparente, lo que reduce significativamente el riesgo de fraude y manipulación.

Los criptoactivos permiten transacciones instantáneas y sin fronteras, lo que brinda acceso financiero a millones de personas en todo el mundo que están excluidas del sistema financiero tradicional o que no quieren depender del mismo.

Dado que su valor está relacionado con la confianza del mercado y su nivel de aceptación, la volatilidad es uno de los obstáculos más grandes, lo cual dificulta su adopción generalizada como una forma de dinero estable. La falta de regulaciones claras y consistentes en muchos países plantea incertidumbre jurídica y desafíos adicionales para la adopción masiva.

Lamentablemente, en Bolivia está prohibido que las iniciativas privadas relacionadas con el uso y comercialización de criptoactivos, sean canalizadas a través del sistema financiero.

Los criptoactivos tienen el potencial de transformar el sistema financiero de manera fundamental, eliminando intermediarios y simplificando los procesos de transacción. Al brindar acceso financiero a poblaciones no bancarizadas, los criptoactivos pueden fomentar la inclusión financiera y reducir la desigualdad económica a nivel mundial al proporcionar acceso financiero a poblaciones no bancarizadas.