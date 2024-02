Democracia 10, gestión 5.445

Evo Morales gobernó 3.615 días. Si esa cifra la contraponemos con los 10 días electorales que tuvimos desde ese año, el 2005, llegamos a un dato escalofriante: el 0,27% del tiempo, desde el 2005 hasta finales del 2019, tuvimos elecciones y, el 99,72%, tuvimos gobierno. Tras el periodo dictatorial, nuestra emoción democrática fue tan grande, que decidimos ponderar ese 0,27% del tiempo electoral por encima del 99,72% de tiempo no-electoral o tiempo de gestión.

¿Qué debimos haber hecho? El secreto sólo puede residir en ligar ese minúsculo 0,27% con el 99,72%. Aquello se logra votando y, luego, haciendo seguimiento a lo que hacen nuestros votados. ¡Este es el punto de arribo de esta reflexión! Si hacemos seguimiento al dinero invertido en el día a día, la democracia ya no es sólo ir a votar: ¡es controlar!

Si participamos en los cabildos abiertos, talleres de planificación, cumbres municipales, la democracia ya no es sólo ir a votar: ¡es co-decidir! Si tenemos medios de comunicación con capacidad de criticar sanamente al gobierno de turno –como efectivamente fue el papel que tocó cumplir a Página Siete y a los Tiempos que hoy ya no existen-, la democracia ya no es sólo ir a votar: ¡es opinar! Si tenemos juicios y la justicia actúa objetivamente testificando las pruebas del delito y no sólo viendo la militancia del acusado o los dólares que pueda tener el acusado, la democracia ya no es sólo ir a votar: ¡es tener justicia imparcial!

Puedo seguir, pero es suficiente para dejar en claro la tesis de esta columna: no hay democracia en Bolivia. Por lo menos, no hay democracia durante ese 99,72% de los días en que vivimos en el país. Hay democracia para que ese petiso porcentaje de días, el 0,27 mencionado, termine siendo el detentador de la decisión final: aupar en el poder a quienes se vienen chupando la plata como les da la gana, a quienes han cancelado cualquier atisbo de codecisión descentralizada amenazando a las autoridades sub-nacionales; a quienes han acosado a los medios ahogándolos sin darles ni un peso; a los que tienen la justicia para su propia satisfacción metiendo presos a Jeanines y Camachos.