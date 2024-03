Diputados rechazan proyecto que refrenda crédito al JICA; recién podrán tratarlo, otra vez, en la nueva legislatura

La diputada Luisa Nayar grabó un video, en el que informó «al pueblo boliviano, que nos encontramos en el hemiciclo parlamentario, donde el señor (Israel) Huaytari ha decidido seguir imponiendo el régimen de Luis Arce. Para buena suerte de la población, que sometieron su proyecto de ley de crédito a una falsa votación y no les alcanzó los votos. Por eso están desesperados, porque no tienen los números y pretenden llevar las cosas a golpes, patadas y con imposiciones».

De acuerdo con la explicación de Nayar, el crédito referido es el proyecto de Ley N° 156/2023-2024 que aprueba el convenio de préstamo No. BV-C3 para el Programa ‘Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19 ’, suscrito el 30 de marzo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA. Este crédito equivale a aproximadamente $us 100 millones.

En medio de golpes, empujones y jaloneos, la Cámara de Diputados aprobó la pasada semana un crédito por $us 176 millones de CAF para la construcción de carreteras de doble vía en Cochabamba. Pero, hay dudas sobre la legalidad del proyecto y la norma aún no pasó al Senado.

Fonplata aprobó dos préstamos por un total de $us 123,3; otros tres del BID por $us 314 millones; el Banco Mundial con $us 125 millones; CAF con $us 176 millones y, finalmente, la agencia japonesa Jica que acordó ¥ 15.000 millones, unos $us 100 millones.

El endeudamiento fue acordado entre el Gobierno y las instituciones multilaterales hace más de un año para proyectos de infraestructura —carreteras y tendidos eléctricos para el suministro de energía— pero también para apoyo presupuestario.