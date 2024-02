Economía boliviana perdió 2% del PIB por medidas radicales

Las proyecciones del crecimiento por parte del Gobierno van bajando cada gestión y este año estima llegar a 3,71%. El 2022 proyectó 5%, pero llegó a 3,5% y el 2023 bajó a 4,8%, pero todos los indicadores señalan que llegará a 2%.

Después de las medidas radicales (bloqueos) implementadas por partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS) del ala “evista”, las pérdidas se estiman en 2% del Producto Interno Bruto (PIB). El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, señala que la cifra puede ser más alta, pues el sector formal e informal fueron los más afectados.

Durante la semana que terminó, las autoridades del Gobierno dieron cifras que iban en aumento por los días de bloqueos en las carreteras, que empezaron con 128 millones de dólares, y el número subió a más de 800 millones.

El mapa del PIB 2023 a nivel mundial, por zonas geográficas, Bolivia solo figura su nombre, ya que su PIB es muy pequeño, inclusive comparado con economías de la región, por ejemplo Argentina, que tiene 641 billones de dólares de Producto Interno Bruto.

“Todavía, por temas políticos, nuestro país estuvo bloqueado por 12 días, lo cual generó un daño económico equivalente al 2% de nuestro PIB. ¿Quién se hará cargo o responsable del mismo?”, preguntó Romero.

Señaló que la cifra podría ser mayor, debido a que la economía boliviana es altamente informal y las cifras sólo reflejan el daño económico que se tiene registrado, es decir la formal.

De acuerdo a datos nacionales e internacionales, la economía informal de Bolivia llega al 80%, y en ella operan emprendimientos pequeños, microempresas, empresas familiares que se dedican a la actividad económica y fueron afectados directa e indirectamente por las medidas radicales de partidarios del MAS del ala “evista”.

Romero estima que la afectación sería de 2% respecto al PIB, pero la cifra fácilmente podría superar los 1.000 millones de dólares, que incidirá en el crecimiento del PIB en la presente gestión.

“Quién se va hacer cargo del mismo (de los bloqueos). Al parecer el colocado de piedras en las carreteras por temas políticos es una práctica común, pues no reciben sanción los responsables y aquí no pasó nada. Debería haber una normativa especial que garantice el derecho a la manifestación, pero que no cause daños al ornato público”, reflexionó.

Como recordará, en su Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, el Gobierno proyectó un crecimiento de 3,71% para la presente gestión, mientras los organismos internacionales estiman que estará entre 1,5% a 2,5%.

La economía boliviana viene desacelerándose desde el 2022. A pesar de que el 2021 creció en 6,1%, que los economistas lo atribuyeron a un rebote estadístico, un año después cayó a 3,5%, debajo de lo proyectado por el Gobierno de 5% y el 2023 no será diferente, debido a que se espera que llegue a 4,8%, pero todos los indicadores muestran que estará en 2%.

Causas

La economía viene en caída libre desde la pasada gestión, con la escasez de dólares, que a la fecha no se regulariza, y el tipo de cambio paralelo pasó la barrera de los 9 bolivianos; a esto se suma la escasez de combustibles en el mercado nacional, agudizado por los conflictos sociales -como los bloqueos- y ahora, el incremento de los precios de los alimentos.

El analista financiero Jaime Dunn escribió en su cuenta de @JaimeDunn_: No hay dólares suficientes en Bolivia. “El precio es un gran comunicador de la realidad económica. Si sube es por qué algo falta”, agregó.

Asimismo, la ausencia de combustibles se lo atribuye a la logística, pero también a la falta de dólares, debido a que el Gobierno no tiene lo suficiente para cumplir con los proveedores, a pesar de que lo niega.

El economista Dante Pino A. escribió en su cuenta @dantenapuco: Bolivia, ¿Cómo un país que no produce petróleo tiene una gasolina barata? Se pregunta Bloomberg. El DS 27692 (2004) fija el precio de barril de petróleo en $us 27.11. El D.S. 27992 (2005) determina Bs 3.74 el litro de gasolina y 3.72 litro de diésel.

“El precio de la gasolina se fija por Decreto no por el mercado. Esto ocasiona una subvención de $us 1.800 millones el 2023. Las exportaciones de gas caen en 32% y las importaciones de gasolina crecen en 70%. Esto es insostenible. La mecha de la explosión social está encendida”, alertó Pino.

Bloqueos

Por otra parte, para el economista Gonzalo Chávez Álvarez, escrito en su cuenta @GonzaloCHavezA: Se levanta el bloqueo de caminos. Tras 12 días y $us 906 millones de pérdidas. Comienza la construcción de la narrativa de los triunfos. Evismo dirá que doblegaron al Arcismo y estos repetirán que derrotaron a los cocaleros y Evo por cansancio. El país vuelve a la crisis económica.

Sostiene que los bloqueos desangran la economía del país. Y se pregunta sí ¿El modelo económico con Arce cambió significativamente respecto al de Evo? Responde que por supuesto que no. “Lo realmente sorprendente es (que) ambos nieguen con el codo lo que han hecho con la mano. Por ejemplo: Ambos destruyeron el sector de hidrocarburos y dilapidaron las Reservas Internacionales”, sentenció.

Productos

El pasado fin de semana, agricultores del municipio de Soracachi de Oruro indicaron que la producción de cebolla y zanahoria “se está dañando” a causa de los bloqueos, instigados por Evo Morales, que impiden que lleguen a los mercados del oriente.

También el precio del pollo registró un incremento, así como la carne de res y de chancho, mientras el huevo, que estaba bajando, nuevamente subió su valor. Ante las proximidades de Carnaval, las hortalizas empezaron a aumentar el costo

Mientras tanto, la semana pasada el portavoz presidencial, Jorge Richter, indicó que el bloqueo de caminos de los seguidores de Evo Morales provocó hasta el momento un daño económico superior a los 832 millones de dólares y tendrá un impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto y el empleo.

“Tenemos una cifra que está superando los 800 millones de dólares en pérdidas, esta es una cifra que va a tener, sin lugar a dudas, un impacto importante sobre el Producto Interno Bruto del país, también sobre el crecimiento, los indicadores de empleo, de producción y en las recaudaciones impositivas”, explicó en una conferencia de prensa en Santa Cruz, reportó ABI.

“¿Quién va a asumir los costos de esta pérdida cuantiosa que se va acercando a los 1.000 millones de dólares?. En noviembre del año 2022, con el paro de los 36 días, el país perdió alrededor de 1.200 millones, en esta perspectiva hay que saber que cada momento y cada tiempo que el país va perdiendo recursos económicos en esta cantidad, pues el proceso de crecimiento se ve ralentizado”, advirtió.

