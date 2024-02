Economista expone 15 puntos por los que considera que Bolivia vive en “crisis”

El Gobierno afirmó en reiteradas ocasiones que la realidad del país contempla un crecimiento económico alto con indicadores positivos

Fuente: https://correodelsur.com

La coyuntura nacional actual tiene inquietos a miles de bolivianos que, independientemente de ideologías, buscan subsistir en un contexto en el que las dificultades políticas y judiciales, sumadas a la escasez de combustible y la falta de dólares, entre otras situaciones, azotan al país desde hace varios meses.

En contrapartida, el Gobierno afirmó en reiteradas ocasiones que la realidad del país contempla un crecimiento económico alto y presenta indicadores de desarrollo “envidiables” por otras naciones; indican que el denominado modelo económico social productivo coadyuva al progreso de Bolivia.

En medio del debate, el economista Gonzalo Chávez explicó, a través de un video en redes sociales titulado “Cápsula económica para hermanos y compañeros”, los puntos que justifican que Bolivia vive una “crisis social y económica”. A continuación, las razones de su análisis:

1. Inflación reprimida

En primera instancia, el economista se refiere a una inflación reprimida en Bolivia que se sostiene en base a subsidios y que cobra mayor fuerza gracias a “haber perdido 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales”.

2. Crecimiento bonsái “chiquitito”

Las proyecciones del Gobierno apuntaban a un crecimiento de 4,9%; sin embargo, la realidad indica que el porcentaje apenas alcanzará el 2%, lo que se considera un factor de crisis tras no alcanzar las metas propuestas con el modelo económico estatista.

3. Ocupación Precaria

A finales de 2023, el Gobierno vitoreó que el país alcanzó la tasa de desempleo más baja de la región; no obstante, Chávez afirma que las cifras, lejos de reflejar la estabilidad laboral de los bolivianos, revelan que la mayoría de la población ocupa “trabajos muy precarios”, que no se pueden considerar empleos, sino ocupaciones de sobrevivencia en las que no cuentan con beneficios y seguridades a largo plazo.

4. Falta de diésel

Por otra parte, la falta de diésel en las estaciones de servicio del país evidencia la crisis actual en la que el sector del transporte padece por combustible, con lo que se frena el movimiento económico en todo el territorio.

5. Falta de dólares

La falta de liquidez de dólares también se considera un factor fundamental de los aprietos económicos en el país. Ante la falta de la moneda americana, las importaciones se ven afectadas, ya que se dificultan las transacciones para adquirir todo tipo de mercancías que se necesitan dentro de Bolivia.

6. Déficit público

“Gastan, invierten como locos y han bajado sus ingresos”, advirtió Chávez, al explicar que el déficit lleva 11 años contemplando alrededor del 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB)

7. Reservas Internacionales en “caída libre”

El economista apuntó que las reservas internacionales, para 2014, eran de 15.000 millones de dólares y que durante los mandatos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, se desplomaron en 13.000 millones; además de “haberse agarrado” 3.000 millones de dólares de la banca privada, con lo que ahora el Gobierno está “raspando la olla”.

8. Estrangulamiento del sector del gas

El sector del gas proporcionaba un excedente económico para sostener al modelo; de este recurso, provenían los activos para la política social, sectorial e industrial. Sin embargo, no se llevaron a cabo las inversiones correspondientes para exploración y producción con lo que “el gas se hizo gas”. La falta de ese excedente es considerada como una posible “madre” de la crisis actual, según Chávez.

9. Deuda pública

A fin de “tapar” el déficit fiscal, el Estado se endeudó con un 30% de deuda interna, 30% de externa y 20% de préstamos que efectuó a empresas públicas “que no funcionan”.

10. Depredación del medio ambiente

El economista recordó la polución que azotó a distintas ciudad del país hace algunos meses, donde se evidenció el destrozo de más de tres millones de hectáreas; además se refirió a la actividad de los cooperativistas mineros que “están envenenando a la población con el mercurio”.

11. Economía informal gigantesca

Otro indicador hace referencia al incremento de la economía informal, en la que los comerciantes no pagan impuestos. Dentro del sector del empleo, 80% corresponde a la informalidad.

12. Sistema judicial en pedazos

La actual situación judicial muestra como la organización de los poderes del Estado no es la adecuada para la gestión de un país, el sistema de justicia “se cae a pedazos, está lleno de maleantes y es un desastre”.

13. Corrupción “por todo lado”

Chávez hace referencia la corrupción como una enfermedad que se encuentra “en todos lados” y que, lamentablemente, se ha convertido en una práctica habitual en las instituciones públicas y privadas.

14. Apagón educativo

Asimismo, el economista habla de un “apagón educativo” en el que se evidencia la baja calidad de educación en el país y el bajo rendimiento de los estudiantes nacionales. La educación boliviana no aparece dentro de los índices internacionales.

15. Salud desastrosa

Por último, la burocracia que se ha agravado en el sistema de salud impide que millones de personas tengan acceso y sean atendidos adecuadamente para dar solución a sus problemas de salud, que en muchos casos pueden ser mortales.