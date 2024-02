“El Cordón Ecológico no se puede lotear”: urbanista Prado pide a la Alcaldía dar a conocer un plan técnico definitivo

Santa Cruz.- “El Cordón Ecológico no va a estar asegurado hasta que el Gobierno municipal (de Santa Cruz de la Sierra) no haga público el proyecto técnico definitivo del Parque Metropolitano”, señaló el urbanista Fernando Prado, respecto a la coyuntura que gira en torno a este espacio natural de la capital cruceña, al remarcar también que este “no se puede lotear” y el área “no es urbanizable”.

Para el especialista en temas urbanísticos, la Alcaldía debe revelar qué usos están permitidos y cuáles son las características de cada zona, de manera que cada propietario sepa si va a ser expropiado, si se les va a indicar cuánto puede construir o de qué manera se va a manejar.

En este sentido, contempló que mientras ese instrumento no esté aprobado y no sea presentado al Concejo Municipal, el Cordón “está en peligro” de que cualquier autoridad comience a hacer cambios porque la población no conoce nada.

Son más de 10 años que se está trabajando, que hay proyectos para el Cordón Ecológico, según el arquitecto, pero “inexplicablemente el Gobierno municipal no aprueba definitivamente ningún plan” y la zona sigue “en el limbo”, pese a que haya leyes y decretos que definan a este espacio como un área protegida.