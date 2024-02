En el gobierno de Luis Arce se aprobaron 33 créditos internacionales por más de $us 4.079 millones

Los opositores afirman que hasta el momento no se ejecutaron los proyectos con financiamiento internacional, exigen que el gobierno explique esa situación.

Fuente: ANF

Desde el 12 de noviembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2024, en el gobierno de Luis Arce, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó 33 leyes de créditos internacionales por $us 4.079.615.895. La mayor parte son para programas sociales, de riego y diferentes obras.

Al respecto, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, dijo que el Gobierno debe explicar por qué hasta el momento no se han desembolsado esos recursos, además cuestionó que se acuse a la Asamblea Legislativa de bloquear los créditos cuando se aprobaron 33 préstamos desde 2020.

“Hay más de 3.500 millones de dólares que la Asamblea ha aprobado en préstamos -desde el inicio de la gestión de Arce- que hasta el día de hoy no han sido desembolsados, en vez de hacer ver de que la Asamblea está bloqueando los créditos, el Gobierno debe explicar por qué no han sido desembolsados estos recursos.

La diputada del ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Gloria Callisaya defendió los créditos aprobados y aseguró que muchos proyectos con financiamiento externo se están ejecutando, aunque reveló que existen conflictos con el cumplimiento de algunos de los proyectos.

La madrugada del viernes en la Cámara de Diputados se aprobó uno de los créditos por $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi en el tramo2B Confital-Bombeo. Sin embargo, los parlamentarios denunciaron que se registró una manipulación en la votación electrónica, por lo que rechazaron y se puso en duda la aprobación de ese préstamo.

Los préstamos

El Estado contrajo deudas principalmente con el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros organismos internacionales de China, Francia y España.

El primer crédito fue aprobado el 12 de noviembre de 2020, Ley 1345 para el Proyecto “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus”, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 450 millones.

Ese mismo día se aprobaron dos créditos más. El primero fue con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial por $us 54,3 millones para la ejecución del “Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19”. El segundo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial por $us 200 millones para la ejecución del “Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19”.

El 17 de febrero de 2021 se aprobó la Ley 1360 de Préstamo para el Programa “Línea de Crédito Contingente de Apoyo Anticíclico para la Emergencia Generada por el COVID-19” suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us 350 millones.

El 30 de julio de ese año se promulgó la Ley 1382 de Crédito para el Proyecto “Apoyo a familias más vulnerables por COVID-19”, suscrito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 100 millones de euros.

17 de marzo de 2022, se aprueba la Ley 1420 de Préstamo para el “Proyecto de Construcción de la Carretera Unduavi – Chulumani, Tramo 2”, suscrito con la CAF por $us 44.2 millones. La Ley 1421 permite acceder a otro crédito con ese mismo organismo por $us 31,8 millones para el “Programa de Obras Complementarias”.

Esa misma jornada se aprueba la Ley 1422 de financiamiento del “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo”, suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por $us 100 millones.

El 22 de junio, Ley 1433 de Préstamo del “Programa Rumbo a la Soberanía Alimentaria con Tecnología de Riego” para sustituir importaciones, suscrito con la CAF por $us 35 millones. Ley 1434, Convenio de Financiación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), por $us 23,6 millones.

Esa misma jornada se aprueba Ley 1435 de Préstamo para el financiamiento del “Programa para el Apoyo al Plan de Vacunación Contra la COVID-19 y Fortalecimiento del Sistema de Salud”, con la CAF por $us 130 millones.

27 de junio, Ley 1439 de préstamo para el “Proyecto Censo de Población y Vivienda 2022”, suscrito con FONPLATA por $us 40 millones. El 25 de julio, Ley 1447 de Préstamo para el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Estado Plurinacional de Bolivia”, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 100 millones.

2 de septiembre, Ley 1456 de Préstamo para el “Programa de Agua y Saneamiento para Ciudades Intermedias y Menores”, con el BID por $us 79 millones. Ese mismo día se aprueba la Ley 1457 de Préstamo y de Aporte Financiero del “Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre IV – BMZ-No. 2016 65 363 y 2016 69 126″, con Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, Frankfurt am Main por 11,5 millones de euros.

2 de septiembre, Ley 1458 de Préstamo para el “Programa de Apoyo a la Gestión Presupuestaria: Hacia la Acción Ambiental y Climática y Transparencia de las Finanzas Públicas”, suscrito con la CAF por $us 400 millones. Ley 1459 financiamiento del “Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica”, con el BID por $us 78 millones.

2 de septiembre, Ley 1460 de Préstamo para el “Proyecto Construcción de la Carretera Escoma – Charazani: Tramo I Escoma – Pacobamba”, suscrito con la CAF por $us 53,5 millones. Ley 1461 de Préstamo para el “Proyecto Construcción de la Carretera Escoma – Charazani: Tramo II Pacobamba – Charazani”, con el Banco de Exportación e Importación de Corea – EXIMBANK COREA por $us 75 millones.

28 de febrero de 2023, Ley 1495 Contrato de Préstamo para financiar parcialmente el “Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas”, suscrito con el BID por $us 100 millones. En esa misma norma se establece un segundo Convenio de Crédito para financiar parcialmente el “Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas”, con el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial del Reino de España (ICO) por $us 30 millones.

28 de febrero, Ley 1496 Convenio de Préstamo para el “Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes (Alianzas Rurales – PAR III)”, con el BIRF del Banco Mundial por $us 300 millones. El 13 de marzo, Ley 1499 Contrato de Préstamo para el “Programa de Infraestructura Aérea – Etapa II”, suscrito con el BID por $us 60,2 millones.

16 de marzo, Ley 1500 Convenio de para el “Programa de Apoyo a la Reactivación Económica Sostenible y a la Resiliencia al Cambio Climático en Bolivia”, con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 200 millones de euros.

9 de mayo, Ley 1504 Contrato de Préstamo para el “Proyecto Construcción Carretera Doble Vía Oruro – Challapata Tramo I: Oruro – Cruce Vinto – Cruce Huanuni”, con la CAF por $us 58,4 millones. Ese mismo día se aprueba la Ley 1505 de Préstamo para el “Proyecto de Construcción y Asfaltado de La Joya – Chuquichambi, Huayllamarca – Totora y los puentes vehiculares La Joya y Crucero en la RVF 031”, suscrito con la CAF por $us 80,9 millones

9 de mayo, Ley 1506 de Préstamo para el “Programa Multisectorial de Preinversión II – PROMULPRE II”, con la CAF por $us 30 millones. Ley 1507 de Préstamo para el “Programa de Conectividad Territorial y Desarrollo para Bolivia”, con el BID por $us 50 millones.

31 de mayo, Ley 1512 Préstamo para el Proyecto «Establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro (Ampliación y Equipamiento)», con el EXIMBANK COREA por $us 78 millones. El 7 de julio, Ley 1514 crédito para el «Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus II», suscrito con el BID por $us 500 millones. Ley 1515 préstamo para el “Programa de Construcción de Puentes y sus Accesos – Puentes de Integración”, suscrito con la CAF por $us 45 millones.

El 12 de octubre, Ley 1523 financiamiento para el «Programa de Desarrollo del Turismo Cultural y Natural entre los Departamentos de Cochabamba y Potosí», con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por 12 millones de euros. El 15 de enero de 2024, Ley 1548 crédito para el «Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I», suscrito con el BID por $us 150 millones.

/EUA/NVG/