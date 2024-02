Evo Morales califica de enemigo a García Linera tras plantear renovación de liderazgos en el MAS

El exmandatario observó que durante el gobierno de Jeanine Añez no se haya iniciado ningún proceso contra García Linera ni se haya intervenido su domicilio, tal como lo hicieron con el suyo y de otros oficialistas.

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, calificó este domingo como enemigo a su exvicepresidente, Álvaro García Linera, luego de que propuso una renovación de candidaturas en ese partido para las elecciones generales de 2025; además, lo acusó de coincidir en su discurso con la derecha y el imperialismo.

“Me preguntó usted ¿qué es del Álvaro? yo dije, qué pena, tengo un enemigo más. No me equivoqué, ahora sí se verificó esa mi versión, se confirma. Lo que me preocupa es cómo Álvaro puede coincidir con el imperio, con la derecha y la nueva derecha ¿cómo puede coincidir? Entonces, ¿qué clase de intelectual puede ser?”, afirmó el exmandatario en Kawsachun Coca.

Esas declaraciones surgen luego de que el exvicepresidente considerase que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, debería ir como candidato a la presidencia por el instrumento político en las elecciones generales de 2025, acompañado por Morales como candidato a la vicepresidencia.

“Lo que pasa es que, si es que se va dividido, ojalá no se vaya así, (pero) todo parece apuntar a que van a ir divididos, la mejor candidatura no cabe duda es la de Andrónico-Evo. Andrónico adelante. Es que ya el Gobierno ha proscrito a Evo de la candidatura y seguramente el Tribunal Electoral está en coordinación con el Gobierno y va a proscribir a Evo. Frente a eso ¿qué le queda a Evo? Ir como vicepresidente”, dijo la exautoridad en Red Uno.

En ese sentido, Morales cuestionó que García Linera haya coincidido en su discurso con la derecha y el ala arcista del MAS, indicando que no es profesional y que el presidente del Senado si lo es.

“Álvaro dice que no soy profesional y que Andrónico es profesional, lo mismo que dijo Lucho (Arce), ‘ahora gobernamos los académicos’. No son todos académicos, será un académico y su grupo que están destrozando la economía nacional. Mucha coincidencia, entonces ¿por qué 14 años estuvo detrás del indio? ¿por oportunismo? ¿por figuración?”, cuestionó Morales.

Tras esas declaraciones, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, negó que esté promoviendo su candidatura y aseguró que es «orgánico y muy respetuoso» de las decisiones de su sector.

Por otra parte, el exmandatario observó que durante el gobierno de Jeanine Añez no se haya iniciado ningún proceso contra García Linera ni se haya intervenido su domicilio, tal como lo hicieron con el suyo y de otros oficialistas.

“Durante el golpe de Estado allanaron mi casa y otras más, menos la casa del Álvaro que vive en la zona Sur, donde viven los pititas. Antes del golpe su familia ya estaba fuera de Bolivia como si supieran del golpe, se habían ido, yo no sabía. En la (presidencia de) Añez ningún proceso contra el Álvaro, pero contra Evo (hubo) 29 procesos, es para investigar y comentar, yo me aguanto”, manifestó.

