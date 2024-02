Exportaciones bolivianas a China alcanzaron un superávit histórico de $us 328 millones en 2023

En 2023, las exportaciones boliviana a China alcanzaron un superávit histórico de $us 328 millones, informó el cónsul general del gigante asiático Wang Jialei.

Fuente; ABI

“Enhorabuena a Bolivia y sus empresarios por lograr un aumento interanual del 67,8% en las exportaciones a China en 2023, alcanzando un superávit histórico de 328 millones de dólares”, escribió el diplomático en la red social X.

Según estadísticas de la Aduana de China, el comercio binacional en 2023 totaliza $us 2.596 millones, con $us 1.462 millones en importaciones desde Bolivia y $us 1.134 millones en exportaciones hacia Bolivia.

“El comercio bilateral, ya sea deficitario o superavitario, resulta mutuamente beneficioso, ya que se trata de bienes demandados por nuestros ciudadanos y empresas”, ponderó Jialei.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de Bolivia en 2023 alcanzaron los $us 10.911 millones, cifra menor en $us 2.760 millones a la registrada en 2022, que llegó a $us 13.671 millones, el mayor récord de ventas del país desde el año 1992.

Entre tanto, las importaciones a diciembre de 2023 llegaron a $us 11.496 millones, cifra menor en $us 374 millones a la registrada en igual período de la gestión pasada ($us 11.869 millones).

