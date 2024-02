Las emocionadas palabras de despedida de nietos e hijo del expresidente Sebastián Piñera: “Gracias por ser un compañero de vida como ninguno”

León y Esperanza, nietos del exmandatario, y Sebastián, el mayor de los hijos varones, entregaron sentidos homenajes en la Catedral de Santiago.

Cerca de las 13.00 horas se vivió uno de los momentos más emotivos en la despedida del expresidente Sebastián Piñera.

Fuente: https://www.latercera.com

En la Catedral de Santiago, tras el funeral de Estado en el ex Congreso Nacional, se desarrolló la misa fúnebre para fue dos veces la primera autoridad del país.

En la eucaristía, León y Esperanza, nietos del exmandatario, y Sebastián, el mayor de los hijos varones, entregaron sentidas palabras en su memoria.

“Gracias a mi abuelo que me ha dado tanto, me ha dado la risa y con la verdad me ha mostrado el llanto. Estoy con una insaciable tristeza y dolor de la inesperada pérdida de mi abuelo, mi fiel compañero, mi amigo del alma, mi mentor y mi más grande ídolo”, dijo en el inicio de su intervención el mayor de los nietos, León.

Luego recordó los juegos y actividades con su abuelo: “Ahora, ¿quién nos va a despertar con agua para ir a andar a caballo o a jugar al torito? ¿Tenis o ir a andar en bici hasta subir un cerro? ¿Quién va a ser el antagonista de la próxima “pelea del siglo” Nunca vamos a olvidar el espíritu aventurero que nos contagiaste hasta todos”. }

“Sin embargo, me quedo tranquilo, me quedo tranquilo por el orgullo que cargo en mi corazón. El honor de haber tenido a Sebastián como abuelo y darle el nombre de sus 14 nietos, que estoy 100% seguro que sienten el mismo orgullo que yo”, recalcó.

“Gracias por ser un compañero de vida como ninguno. Gracias por ilustrarme la vida y darme un propósito: servir a los demás. Descansa en paz, amigo mío. Te amamos por siempre, tus nietos”, cerró.

Luego vino el turno de Esperanza. “Tata, una vez me dijiste que en la vida se confrontan dos fuerzas, el miedo y el coraje. Me dijiste que el miedo nos lleva a no querer cambiar las cosas, a no querer avanzar, a no querer seguir y a no querer mirar. Y creo que en este momento siento miedo, siento el miedo de no querer avanzar sin ti, de no querer seguir una vida sin ti, el mejor abuelo, de no querer mirar un futuro en el que no esté a nuestro lado”, dijo con la voz entrecortada.

“Pero también me dijiste que el coraje nos lleva a lo contrario, nos lleva a querer innovar, a emprender y a cambiar. Y creo que esta es la fuerza que ahora te gustaría que sigamos. Me dijiste que se requiere un equilibrio entre ambas y así quiero sentirme ahora, con un equilibrio entre el miedo de seguir adelante sin ti, pero con el coraje de querer intentarlo, con la total certeza de que vas a estar siempre arriba mío, mirándome y cuidándome”, continuó.

Y luego señaló: “Hoy nosotros perdemos un ser inigualable, pero no me cabe duda de que el cielo gana un ángel, que con toda seguridad me atrevo a decir que será el mejor”.

09 de febrero 2024 / SANTIAGO Pablo Longueira. Se realiza en el Ex Congreso un homenaje institucional al expresidente Sebastián Piñera recientemente fallecido. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

Finalmente, lo hizo Sebastián Piñera Morel, el tercer hijo del ex Jefe de Estado. “Crecimos en la pluralidad y nos enseñaste la importancia de tantos valores: la libertad, la lealtad, la democracia, proteger incondicionalmente los derechos humanos y la preocupación por los demás. El compromiso de ser siempre buenas y mejores personas, de seguir aprendiendo, de vivir con sencillez y con un propósito”.

Al igual que León y Esperanza, el mayor de los hijos varones destacó el espíritu lúdico del expresidente. “Crecimos con un compañero de aventuras, incansable, confiable y energético, que nos marcó y expuso su amor por la historia, la naturaleza y el deporte”.

“Supiste construir relaciones con tu gran compañera, la mamá, y con tu familia y amigos, que duraron toda una vida. Nos enseñaste el valor de la amistad y nos dejaste amigos que vamos a seguir queriendo a concho y que nos ayudarán a seguir recordándote por siempre”, expresó.