Líderes empresariales apuestan por la IA generativa ante expectativas de grandes transformaciones

Encuesta revela: 48% anticipa cambios significativos por IA generativa en uno a tres años (Imagen ilustrativa Infobae)

Fuente: infobae.com

La adopción de inteligencia artificial generativa (IA generativa) está liderando una revolución en el ámbito empresarial y tecnológico, marcando un antes y un después en cómo las organizaciones abordan la innovación y el manejo de la productividad. Según el informe del primer trimestre de enero de Deloitte, casi dos tercios (62%) de los líderes de negocio y tecnología expresan su entusiasmo sobre las capacidades transformadoras de la IA generativa.

Aunque este optimismo va acompañado de cierta incertidumbre (30%), la expectativa de impactos significativos en los próximos tres años es alta, con un 79% de los encuestados esperando transformaciones sustanciales en sus organizaciones e industrias.

31% de los directivos encuestados esperan una transformación sustancial en menos de un año; el 48%, de uno a tres años.

Expectativas sobre la transformación por IA Generativa

Según una encuesta realizada entre octubre y diciembre de 2023 con un total de 2,835 participantes, se indagó sobre cuándo es probable que la IA generativa transforme de manera sustancial las organizaciones y sus respectivas industrias.

Los resultados muestran una distribución variada de expectativas: un 1% piensa que nunca ocurrirá, mientras que el 20% considera que esta transformación sucederá más allá de tres años. Por otro lado, el 14% de los encuestados ven esta transformación ocurriendo ahora, y un 17% estima que sucederá en menos de un año.

La IA generativa marca un hito en innovación y productividad según informe de Deloitte. (Imagen ilustrativa Infobae)

La mayoría, representando el 48%, anticipa que los cambios significativos se darán en un intervalo de uno a tres años, lo que sugiere una expectativa de cambio a mediano plazo en la mayoría de las organizaciones encuestadas.

Las organizaciones que poseen un alto grado de pericia en IA generativa tienden a mostrar una actitud más positiva hacia la tecnología, según Deloitte. Sin embargo, esta confianza también se correlaciona con una sensación de presión para adoptar estas tecnologías y percibirse como una amenaza potencial a sus modelos de negocio actuales.

¿Cuándo es probable que la IA generativa transforme su organización?

Ante la consulta a las organizaciones para evaluar su nivel de experiencia actual en relación con la inteligencia artificial generativa. Los resultados revelan que un 1% de las organizaciones considera que no tiene experiencia en el tema, mientras que un 10% afirma tener poca experiencia. La mayoría de los encuestados, con un 45%, señala poseer cierto nivel de experiencia.

Por otro lado, un 35% de las organizaciones considera que tiene una alta experiencia en esta área y apenas un 9% califica su nivel de experiencia como muy alto.

Estos datos sugieren que, mientras una notable mayoría cuenta con al menos un conocimiento básico sobre la inteligencia artificial generativa, aún existe un camino considerable por recorrer para alcanzar un nivel de experiencia mayoritariamente alto o muy alto en el sector.

Lo notable es que, a medida que las empresas avanzan en su comprensión y aplicación de la IA generativa, la focalización de sus esfuerzos se ha inclinado más hacia la mejora de la eficiencia y la productividad (56%) y la reducción de costos (35%), en lugar de impulsar la innovación y el crecimiento.

Este enfoque en los beneficios tácticos sobre los estratégicos no es una sorpresa para Deloitte. Históricamente, las organizaciones tienden primero a buscar mejoras incrementales en sus procesos y capacidades existentes con nuevas tecnologías, para luego, con tiempo y mayor confianza, orientarse hacia mejoras más innovadoras y transformadoras.

Un 17% cree que la IA generativa impactará sus industrias en menos de un año. (Imagen ilustrativa Infobae)

Principales beneficios que las organizaciones esperan conseguir con la IA generativa

Las organizaciones esperan obtener diversos beneficios clave mediante la implementación de la inteligencia artificial generativa.

Un 56% de ellas busca mejorar la eficiencia y productividad, lo que constituye la principal expectativa.

Reducir costos y aumentar los ingresos son también metas importantes, mencionadas por el 35% de las organizaciones respectivamente.

Otro objetivo significativo, para el 29%, es mejorar los productos y servicios existentes, al igual que fomentar la innovación y el crecimiento.

El incremento en la velocidad y/o facilidad para desarrollar nuevos sistemas o software es un beneficio esperado por el 26%, así como reasignar a los trabajadores de tareas de menor valor a tareas de mayor valor.

Aumentar los ingresos es esperado por un 25%, mientras que mejorar las relaciones con clientes ocupa un lugar importante en la lista de prioridades, con un 23%.

El 19% de las organizaciones, espera descubrir nuevas ideas y perspectivas, como ventajas adicionales de la IA generativa. Finalmente, la detección de fraude y la gestión de riesgos son citadas por el 18%.

Un segmento interesante destacado en el informe indica que cerca de tres cuartos de las organizaciones con alta experticia en IA generativa ya están integrando esta tecnología en sus actividades de desarrollo de productos y I+D, motores clave de la innovación y el crecimiento.

91% de todas las organizaciones esperan que su productividad aumente gracias a la IA generativa.

No obstante, la preparación para abordar los desafíos asociados con la IA generativa, especialmente en áreas de talento, gobernanza y riesgo, permanece como un punto débil. Las encuestas de Deloitte revelan que un 41% de los líderes consideran que sus organizaciones están poco o nada preparadas para enfrentar estas preocupaciones.

Este panorama suscita importantes interrogantes sobre cómo se puede capitalizar el poder de la inteligencia artificial sin perder el control sobre ella, especialmente teniendo en cuenta la capacidad de la IA generativa para simular tan convincentemente el pensamiento y comportamiento humanos.

Además, los líderes empresariales y tecnológicos anticipan impactos sociales significativos derivados de la adopción generalizada de la IA generativa, con el 52% esperando un aumento en la centralización del poder económico global y el 51% previendo un incremento en la desigualdad económica. Ante estos desafíos, se observa un llamado notable por parte de estos líderes a favor de una mayor regulación gubernamental y colaboración global. Deloitte señala que un 78% de los encuestados considera necesaria más regulación gubernamental, mientras que el 72% cree que actualmente no hay suficiente colaboración global para garantizar el desarrollo responsable de sistemas impulsados por IA.

Barreras de la IA Generativa relacionadas con el talento y la mano de obra

El 72% de líderes empresariales anticipan que la inteligencia artificial generativa alterará significativamente las estrategias de talento y personal en los próximos dos años. Si bien esta tecnología promete complementar las capacidades humanas en una amplia gama de actividades, actualmente menos de la mitad (47%) de las organizaciones están preparando adecuadamente a sus empleados sobre las capacidades y beneficios de la IA generativa.

Uno de los principales obstáculos identificados es la falta de talento técnico y habilidades específicas para su adopción efectiva. Este panorama resalta la urgente necesidad de que las empresas eduquen y preparen a su fuerza laboral para los inminentes cambios que la IA generativa traerá al mercado laboral.

El informe titulado “Now decides next: Insights from the leading edge of generative AI adoption” (Ahora decide lo siguiente: perspectivas desde la vanguardia de la adopción de IA generativa) no solo subraya el entusiasmo y las expectativas de transformación vinculadas a la IA generativa, sino que también destaca la reflexión crítica y la planificación estratégica necesarias para navegar por su rápida evolución y potencial disruptivo.

Con la IA generativa avanzando a pasos agigantados, las organizaciones se encuentran en una carrera por adaptarse, experimentar y finalmente, prosperar en esta nueva era de innovación tecnológica.

Un 30% de los encuestados manifiesta incertidumbre frente a las promesas de la IA generativa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sobre Deloitte: es una firma multinacional de servicios profesionales que proporciona auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos, y servicios fiscales y legales. Fundada en 1845 por William Welch Deloitte, en Londres, la empresa se destacó inicialmente por ser la primera en ofrecer auditoría independiente a empresas públicas, revolucionando el campo de la contabilidad.